Emilewicz: chcemy, by część ułatwień dla firm pozostała po pandemii

Chcemy, by część ułatwień dla firm, np. uproszczenie procedur aplikacyjnych przy ubieganiu się o środki z UE, została utrzymana także po pandemii - zapowiedziała we wtorek wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas webinarium PARP dla przedsiębiorców.

Jak mówiła Emilewicz podczas wideokonferencji "Nowe działania dla średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego", w pierwszych tygodniach pandemii rząd przygotował nie tylko rozwiązania ustawowe, ale także wyodrębniono niewykorzystane jeszcze środki z programów unijnych, które mogą być przeznaczone jako wsparcie dla przedsiębiorców.

Według wicepremier i minister rozwoju, przy rozdzielaniu funduszy unijnych procedury są maksymalnie upraszczane, by jak najłatwiej było je rozdysponować. "Mam nadzieję, że to będzie zmiana w procesach aplikacyjnych, która zostanie z nami po pandemii, że ośmielimy wiele firm, aby sięgały po środki europejskie, że to nie są szczyty nie do zdobycia" - mówiła Emilewicz.

Opisując ułatwienia dla przedsiębiorców, które wprowadzi procedowana w parlamencie Tarcza 4.0, zapowiedziała, iż chce, by część tych rozwiązań, m.in. zmiany w Prawie zamówień publicznych, "została z nami na dłużej".