Emilewicz: chcemy do końca 2020 r. zdigitalizować proces inwestycyjno-budowlany

Chcemy, aby dokumenty związane z procesem budowlanym, m.in. przygotowaniem inwestycji, były do końca tego roku zdigitalizowane – poinformowała w piątek wicepremier Jadwiga Emilewicz. Przez internet będzie można m.in. zgłosić rozbiórkę czy roboty budowlane.

Wicepremier i minister rozwoju zwróciła uwagę podczas piątkowej konferencji prasowej, że w ub.r. wydano ok. 100 tys. pozwoleń na budowę domów jednorodzonych i ponad 5 tys. dla budynków wielorodzinnych. Wiązało się to też z każdorazową wizytą interesariusza w urzędach, nawet wielokrotnie - wskazała. Teraz ma się to zmienić.

"Kamieniem milowym, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest koniec tego roku. Chcielibyśmy, aby wszystkie formularze, aby cały proces budowlany, włącznie z pełną dokumentacją techniczną, był przeprowadzany w trybie cyfrowym, bez konieczności kontaktu inwestora oraz wszystkich osób działających w jego imieniu z urzędem" - powiedziała Emilewicz.

Poinformowała, że od poniedziałku ma ruszyć pilotaż. Za pomocą serwisu e-budownictwo będzie można pobrać i wypełnić formularze dotyczące procesu budowlanego. Na razie ma być ich dziesięć z ok. dwudziestu. Będzie je można wypełnić online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Po wejściu w życie odpowiednich przepisów (przyjętych przez rząd w tym tygodniu) takie formularze będzie można przesłać online - poprzez ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego.

Jak tłumaczył wiceminister rozwoju Robert Nowicki, drogą elektroniczną będzie można m.in. zgłosić rozbiórkę, roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu), wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Na koniec roku ma być możliwe złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

P.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska oraz przedstawiciel MR podkreślali, że cyfryzacja procesu budowlanego ma uprościć i przyspieszyć inwestycje, szczególnie w dobie koronawirusa. Emilewicz wskazała, że o ocenę, jak bardzo przyspieszy to inwestycje, będzie można pokusić się we wrześniu.

Wicepremier przypomniała, że 31 lipca weszła w życie nowela Prawa geodezyjnego i kartograficznego. "Dane publiczne na geoportalu stają się otwarte, udostępnione bez wnioskowania, bez opłaty. Obsługa tego pierwszego kroku w procesie, czyli pracy geodetów, zostaje skrócona o 2/3 z 60 do 18 dni" - zaznaczyła.

Ministerstwo poinformowało, że kolejnymi działaniami, które mają usprawnić proces budowlany będą: wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy; nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane; konto inwestora w serwisie e-budownictwo.