Emilewicz: dzięki Małemu ZUS-owi Plus w kieszeniach przedsiębiorców zostanie 1,3 mld zł

Dzięki Małemu ZUS-owi Plus w kieszeniach polskich przedsiębiorców zostanie 1,3 mld zł rocznie – przekonywała w czwartek w Poznaniu Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Mały ZUS Plus, który wszedł w życie 1 lutego, to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 roku, czyli Małego ZUS-u. Zakłada niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Według wyliczeń resortu rozwoju, prawo do niższych składek na ubezpieczenia społeczne ma ok. 320 tys. przedsiębiorców. Aby skorzystać z rozwiązania i zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie, trzeba się zgłosić do 2 marca.

Jak poinformowała w czwartek w Poznaniu na spotkaniu poświęconym Małemu ZUS-owi Plus Jadwiga Emilewicz, wyliczenia z ostatnich dni wskazują, że rozwiązanie to obejmuje już 223 tys. osób, czyli ponad 2/3 spośród uprawnionych do tego świadczenia. Minister podkreśliła przy tym, że ulga jest dobrowolna.

"Nie wszyscy z tej grupy będą chcieli skorzystać z nowego rozwiązania; dla części ważniejsza od niższej składki (...) może być wyższa emerytura na starość. To przedsiębiorca decyduje, czy chce opłacać niższe składki czy też wybrać wyższe, licząc na wyższe świadczenia w przyszłości" - podała szefowa resortu rozwoju.

Koszt Małego ZUS-u Plus dla budżetu szacowany jest na 1,3 mld zł rocznie. "Tyle środków zostanie w kieszeniach polskich małych i średnich przedsiębiorców po jednym roku obowiązywania tej ustawy, zatem zachęcamy - warto skorzystać" - powiedziała w Poznaniu Emilewicz.

Mały ZUS Plus to element tzw. pasa startowego dla firm: przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS. Kolejnym elementem jest właśnie Mały ZUS Plus.

Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.