Emilewicz: jakich funkcji państwo nie powinno przejmować

- Ostatnie lata to okres intensywnych zmian w rozwoju innowacyjności w Polsce. Uruchomiliśmy m.in. program Start in Poland, zapoczątkowaliśmy wiele zmian prawnych (ustawy o innowacyjności), wprowadziliśmy system ulg na B+R i IP Box, ruszyła Sieć Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawczą w Europie, która korzysta z dorobku 38 instytutów badawczych, współpracując zarówno ze start-upami, MSP, jak i wielkimi koncernami oraz rynkowymi championami. Efektem może być np. wzrost liczby firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe czy też przyrost nakładów wewnętrznych.Od początku 2021 r. planujemy start kolejnej zachęty (po uldze B+R oraz IP BOX) w systemie podatkowym, która powinna przyspieszyć modernizację technologiczną rodzimych firm i znacząco poprawić zdolność polskiego przemysłu do konkurowania na światowych rynkach.Równoległą szansą na zwiększenie stopnia innowacyjności, wśród rodzimych przedsiębiorców, jest powstająca sieć Cyfrowych Hubów Innowacji.Jadwiga Emilewicz będzie uczestnikiem dyskusji XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2-4 września, tu agenda ). Obszerny wywiad z minister Emilewicz w specjalnym, „kongresowym” wydaniu Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.