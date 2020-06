Emilewicz: liczymy, że Senat nie będzie zwlekał i bon turystyczny będzie już w lipcu

Liczymy na to, że Senat nie będzie zwlekał w sprawie bonu turystycznego, tak by jeszcze w lipcu polskie rodziny mogły skorzystać z tego wsparcia – powiedziała w sobotę w Katowicach wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r. Za uchwaleniem ustawy głosowało 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do Senatu.

"Zdajemy sobie sprawę, że jedną z branż, która ucierpiała w efekcie epidemii jest branża turystyczna. W Polsce to - po ubiegłym rekordowym roku dla tej branży - ok. 7 proc polskiego PKB, ok. 1,3 mln aktywnych zawodowo Polaków, czyli 8 proc. aktywnych zawodowo Polaków związanych jest z sektorem turystycznym" - powiedziała wicepremier Emilewicz podczas sobotniej konferencji prasowej w Katowicach, podkreślając, że ta branża potrzebowała szczególnych rozwiązań w związku z kryzysem spowodowanym pandemią.

"Z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj jego projekt ustawy przyjął Sejm. Bon turystyczny to wsparcie celowane dla branży turystycznej, to ok. 4 mld zł, które trafi do mikro- i średnich przedsiębiorców, bo to oni w 80 proc. będą beneficjentami tego rozwiązania. Z bonu będą mogły korzystać rodziny z dziećmi, ponieważ beneficjentami będą dzieci do 18 roku życia. Na każde dziecko świadczenie będzie wynosiło 500 zł, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenie będzie wynosiło 1000 zł" - zaznaczyła minister rozwoju.

"Liczymy, że teraz Senat nie będzie zwlekał, tylko ten projekt, który wczoraj absolutną większością przyjęła niższa izba parlamentu, stanie się szybko przedmiotem obrad Senatu, aby jeszcze w lipcu rodziny mogły skorzystać z tego wakacyjnego wsparcia" - podsumowała Jadwiga Emilewicz.

Wicepremier przebywa w ten weekend z wizytą na Śląsku, którą rozpoczęła od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Spotkała się też z zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W programie sobotniego pobytu w Śląskiem są też odwiedziny w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu. W niedzielę Jadwiga Emilewicz weźmie udział we mszy na Jasnej Górze w Częstochowie w intencji środowisk gospodarczych i spotka się z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw.