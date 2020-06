Emilewicz: MR przygotowuje kolejne instrumenty wsparcia dla branży turystycznej

Przygotowujemy dla branży turystycznej kolejne instrumenty wsparcia, w tym gwarancje na zwroty dla klientów przedpłaconych wycieczek, które nie odbyły się z powodu wybuchu pandemii. 2 lipca w MR odbędzie się kolejne spotkanie z branżą w tej sprawie – mówi PAP wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę bon turystyczny to nie jest ostatnie słowo skierowane do branży - wskazała Emilewicz. Resort przygotowuje m.in. gwarantowane przez Skarb Państwa rozwiązanie, które ma ułatwić touroperatorom zwroty klientom za wycieczki, które nie odbyły się z powodu pandemii.

"Chcemy zdążyć z tym pakietem przed wrześniem" - powiedziała wicepremier, minister rozwoju. We wrześniu mija czas gwarantowanych touroperatorom 180 dni na zwrot wpłaconych zaliczek dla klientów - wyjaśniła. Początek jesieni będzie zatem - dodała - krytycznym okresem dla firm turystycznych, które będą musiały zwracać klientom pieniądze za przedpłacone przed marcem wycieczki, które nie doszły do skutku. "Dla wielu touroperatorów to wyzwanie finansowe nie do pokonania. We wrześniu przypada również termin odnawiania gwarancji ubezpieczeniowych przez biura podróży. Nałożenie tych terminów spowoduje dla wielu przedsiębiorców poważne kłopoty w płynności finansowej" - przyznała.

Dlatego resort rozwoju, wspólnie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.), Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, przygotowuje "instrument wsparcia, który ułatwi zwroty tak, aby firmy przetrwały na rynku" - zapowiedziała Emilewicz. "Będą to zwroty gwarantowane przez Skarb Państwa" - wskazała.

"Będzie to specjalny pakiet, który będziemy chcieli notyfikować w KE" - powiedziała.

Ministerstwo Rozwoju jest w stałym kontakcie z branżą i stara się dostosowywać swoje działania do aktualnej sytuacji. Systematycznie odbywają się konsultacje możliwych do zastosowania rozwiązań.

"Dodatkowo prowadzimy prace analityczne, jeśli chodzi o rozwiązania dla najmniejszych podmiotów działających w branży - przewodników, pilotów, agentów wycieczek, którzy z powodu pandemii musieli zawiesić działalność" - podała.

Minister wyjaśniła, że w pakiecie znajdą się rozwiązania dotyczące takich kwestii, jak ubezpieczenia społeczne czy postojowe. Szczegóły rozwiązań są przygotowywane w oparciu o analizę potrzeb branży.

"Bon turystyczny, nad którym trwają obecnie prace w parlamencie nie jest zatem naszym ostatnim słowem skierowanym do branży turystycznej. W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad kolejnymi instrumentami wsparcia" - podsumowała Emilewicz.