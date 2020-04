Emilewicz: myślimy już o scenariuszach rozmrażania gospodarki

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje scenariusze rozmrażania gospodarki; o tym, kiedy zostaną uruchomione, będzie decydować Rada Ministrów po rekomendacjach ministra zdrowia - oświadczyła we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"W Ministerstwie Rozwoju już dziś podjęliśmy działania ws. scenariuszy wychodzenia z kryzysu i odmrażania gospodarki. Nie mówimy o żadnej dacie, tylko o wariantach i kolejności, w jakiej to powinno się odbywać" - oświadczyła Emilewicz na konferencji prasowej.

Jak podkreślała, w tym celu MR korzysta z rozwiązań azjatyckich, czyli doświadczeń tych państw, w których epidemia się rozpoczęła 2-3 miesiące wcześniej, ale przygląda się też, co planują rządy np. Niemiec czy Austrii.

"Wiemy, że powrót do normalności nie nastąpi z dnia na dzień, to nie jest tak, że z dnia na dzień wrócimy do wszystkich naszych nawyków, jakie mieliśmy przed pandemią" - stwierdziła minister. Jak wskazała m.in. wychodzenie z kryzysowego zamrożenia wymaga np. specjalnych protokołów bezpieczeństwa w zakładach pracy, szkołach itp.