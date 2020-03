Emilewicz: ok. 70 mld zł to koszt budżetu przez 3 miesiące z powodu m.in. umorzenia składek

Szacujemy, że ok. 70 mld zł wyniesie całkowity koszt, jaki budżet państwa przez trzy miesiące poniesie z tytułu m.in. umorzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przesunięć w czasie podatków czy wypłat postojowego - poinformowała w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Całkowity koszt, który wyliczamy z tytułu i umorzeń składek na ubezpieczenia społeczne, odsunięcia w czasie - szacowane skutki przesunięć w czasie podatków, czy wypłat postojowego, zatem i z Funduszu Pracy i z Funduszy Świadczeń Gwarantowanych (Pracowniczych - PAP), to tak naprawdę całkowity koszt, jaki poniesie budżet państwa szacowany na razie na trzy miesiące, to jest to około 70 mld zł" - powiedziała w czwartek podczas wideokonferencji Emilewicz.

Jak wyjaśniła, "instrumentem i operatorem wielu tych aktywności (...) będzie Fundusz Świadczeń Gwarantowanych (Pracowniczych) i Fundusz Pracy".

"W ustawie zapisany jest nowy fundusz, którego dysponentem będzie Prezes Rady Ministrów, fundusz zwalczania skutków wirusa, który będzie mógł w dowolny sposób przekierowywać strumienie. W tym przede wszystkim na dofinansowanie Funduszu Świadczeń Gwarantowanych" - powiedziała.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który w czwartek wpłynął do Sejmu, napisano, że tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

"Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów" - czytamy.

Ponadto, Prezes Rady Ministrów może upoważnić do dysponowania funduszem dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, określając jednocześnie zakres tego upoważnienia.

"Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, (...) na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu. W umowie dysponent może zlecić Bankowi wykonywanie obsługi finansowo-księgowej Funduszu" - czytamy.