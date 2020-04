Emilewicz: podziękowania dla premiera Mateusza Morawieckiego

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podziękowała w czwartek na Twitterze premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi Łukaszowi Schreiberowi. Odniosła się do zdjęcia z porządku obrad dokończenia prac nad tzw. podatkiem cukrowym.

Sejm miał głosować na obecnym posiedzeniu nad uchwałą Senatu odrzucającą ustawę przewidującą wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych oraz alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. małpek. Poinformowała o tym po wznowieniu obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Wielkie podziękowania dla Premiera @MorawieckiM i Ministra @LukaszSchreiber" - czytamy w czwartkowym wpisie na Twitterze minister Emilewicz.

Szefowa MR odniosła się w ten sposób do wpisu szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera, który poinformował we wcześniejszym czwartkowym komunikacie na Twitterze, że do marszałek Sejmu trafiła prośba o zdjęcie z porządku obrad Sejmu punktu dot. opłaty cukrowej. "Na wniosek Premiera skierowaliśmy razem z min. Cieszyńskim w imieniu rządu prośbę do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zdjęcie z porządku obrad dokończenia prac nad tzw. sugar tax. Teraz koncentrujemy się maksymalnie na pandemii koronawirusa" - napisał Schreiber.