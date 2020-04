Emilewicz: powstanie fundusz dopłat do oprocentowania dla firm w kłopotach

Fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego - to jedna z propozycji nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, których szczegóły zostaną przedstawione do piątku - zapowiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej. Zostanie na ten cel przeznaczone ponad 270 mln zł.

"Staramy się dostosowywać kolejne rozwiązania do wymogów, oczekiwań, do tego, aby tętno polskiej gospodarki nie osłabło. Dlatego jeszcze w tym tygodniu, do piątku przedstawimy propozycje rządowe kolejnych rozwiązań, kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej" - powiedziała.

Jak mówiła, praca nad rozwiązaniami trwa "w trybie ciągłym", a kolejne propozycje rozwiązań są opracowywane w konsultacjach z przedsiębiorcami. Podkreśliła, że w programie chodzi o to, by ratować miejsca pracy i utrzymywać firmy w obrocie gospodarczym.

Według zapowiedzi minister rozwoju, jednym z tych rozwiązań ma być fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego, którego celem wsparcie przedsiębiorców tracących zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

"Mając możliwości korzystania z szerokiej gamy kredytów, które już uruchomiono od początku tego roku i które za chwilę uruchomi Polski Fundusz Rozwoju, dodatkowo uzyskają jeszcze wsparcie do odsetek. Fundusz ten w tym roku planuje przeznaczyć na ten cel ponad 270 mln zł. Podobna kwota trafi na rynek także w przyszłym roku. Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy z budżetu państwa" - zapowiedziała wicepremier.