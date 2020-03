Emilewicz: pozwolenia na pracę dla pracowników z zagranicy automatycznie przedłużone

Pozwolenia na pracę dla pracowników z zagranicy będą automatycznie przedłużone - powiedziała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister wskazała, że w pakiecie antykryzysowym są rozwiązania, które sprawią, że wygasające "pozwolenia na pracę dla pracowników zagraniczych zostaną automatycznie przedłużone na czas trwania epidemii oraz 60 dni po jej zakończeniu". Wyraziła też nadzieje, że dzięki temu rozwiązaniu ustabilizujemy rynek pracy w Polsce.

Pytana o to, kiedy Polacy, którzy pracują w firmach czeskich, niemieckich czy litewskich, a dziś są objęci 14 dniową kwarantanną będą mogli wrócić do pracy, minister wskazała, że "przekraczanie granicy bez żadnej kontroli i możliwości zbadania jest zagrożeniem". Jednocześnie - jak zaznaczyła - służby sanitarne mają wdrożyć procedury, które sprawią, że badania tych pracowników będą odbywać się z większą częstotliwością i regularnością, tak by ci pracownicy mogli wracać szybciej na rynek pracy.