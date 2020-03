Emilewicz: Propozycje przesłane RDS, to materiał roboczy, który wciąż podlega konsultacjom

Propozycje składające się na tarczę antykryzysową i przesłane Radzie Dialogu Społecznego w sobotę, to materiał roboczy, który wciąż podlega konsultacjom - zaznaczyła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W niedzielę wieczorem minister Emilewicz na Twitterze napisała, że pakiet ustaw tarczy antykryzysowej, który trafił do członków RDS "to materiał roboczy, który wciąż podlega konsultacjom".

"Tak jest w przypadku propozycji UOKiK. Koncentrujemy się na rozwiązaniach antylichwiarskich. Musimy chronić ludzi, aby nie wpadali w pętlę zadłużenia" - zaznaczyła na Twitterze minister Emilewicz.

Wcześniej w niedzielę Jadwiga Emilewicz napisała, że prace nad tarczą trwają - "Przepisy w tej chwili są włączane w treść głównej ustawy" - wskazała. "Piszemy ją pod presją czasu - dlatego niektóre przepisy jeszcze nie są włączone w treść główną. Ale - jak i pozostałe, które wysłaliśmy do konsultacji - będą częścią pakietu" - wyjaśniła.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował na Twitterze, że "przedstawił wiele propozycji zmian w przepisach w związku z obecną sytuacją i #koronawirus. Propozycje dotyczą również ochrony kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dyskutowane są obecnie różne scenariusze, zaś wszystkie rozwiązania mają roboczy charakter" - napisano.

Wśród propozycji, które składają się na tarczę antykryzysową i mają poprawić płynność finansową firm są m.in. przesunięcie terminów płatności i mikropożyczki dla przedsiębiorców. W sobotę projektowane rozwiązania trafiły do członków Rady Dialogu Społecznego.

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć skutki dla gospodarki epidemii koronawirusa, jest przedmiotem konsultacji. Ze wstępnego harmonogramu Sejmu w najbliższy piątek ma być rozpatrywany przez Izbę.

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że projekt uwzględni także rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

Według informacji PAP proponowane rozwiązania przewidują m.in. "przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)".

Zakładają również przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. - gdy przychody będą niższe o co najmniej 50 proc.

Kolejne propozycje - to przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; oraz zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do 31 sierpnia 2020 r.

Możliwe ma być udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Jak czytamy w OSR, planowane jest także "umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. - gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.".

Zakłada się ponadto umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych a przeciwdziałanie COVID-19 - "odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych".

Inne rozwiązania to odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 proc.) czy możliwość odstąpienia przez "małych podatników" od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. A także "odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.".

Płynność finansowa przedsiębiorstw ma też poprawić, według OSR, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą "przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy".

Twórcy regulacji zakładają także czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy; obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w "obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie".

Są też propozycje zmian w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniających i przyspieszających wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniosły przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r. oraz eliminujących "wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat".

Przewidziano zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną, dotyczące m.in. terminu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy i terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dotyczyć to ma organizacji m.in. wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej). Planowane jest wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autorzy proponowanych regulacji zakładają też zmiany w Prawie zamówień publicznych "w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności".

Inne planowane rozwiązania to: umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy "znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego - modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy".

Pomoc ma też dotyczyć obniżenia podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

W OSR wskazano też na wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa. A także na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.