Emilewicz: realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych zostanie usprawniona

Przygotowane przez resort rozwoju zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznych przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany - oceniła cytowana w komunikacie resortu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Przygotowane przez nas zmiany usprawnią realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony" - oceniła Emilewicz.

"Efektem nowelizacji będą transparentne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz jednoznacznie określone prawa i obowiązki, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość racjonalnego zaplanowania prac geodezyjnych oraz uproszczenie, a nawet eliminacja niektórych procedur, przyczynią się do przyspieszenia wykonywania tych prac" - podkreśliła minister.

Cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju Robert Nowicki zaznaczył z kolei, że zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. "Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne" - dodał.

"Efektem planowanych zmian będzie zmniejszenie procedur dla geodetów, co znacznie ułatwi im pracę. Bez względu na to, czy jest to budowa domu, drogi czy linii kolejowej, inwestycje będą szybsze dla wszystkich" - czytamy w komunikacie.

Jak ocenia resort, przepisy zniosą nadmierne ograniczenia, w tym biurokratyczne, które występują w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. "Zostanie uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni" - podało MR. Oceniło, że mniej formalności na linii geodeta - starostwo powiatowe, pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty. Jak dodało, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie - średnio z 60 do 18 dni.

Resort zaznaczył, że wiele danych przestrzennych - m.in. dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach - było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. "Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie można pobrać je bezpłatnie ze strony https://geoportal.gov.pl/. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony, wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego. Jest to zmiana postulowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby indywidualne" - zaznaczono.

MR wyjaśniło, że nowela przewiduje uszczegółowienie zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowuje relacje prawne między wykonawcami tych prac, a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

"Informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków będą aktualizowane na podstawie materiałów, które znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków" - ocenił resort rozwoju.

Nowelizacja ma taskże usunąć z ewidencji gruntów i budynków informacje, które znajdują się w innych rejestrach państwowych.

Zmiany obejmą też procedurę uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - umożliwią osobie zdobywającej praktykę zawodową, w uzasadnionych przypadkach (np. śmierć osoby, pod której kierunkiem wykonywane były prace), potwierdzenie tej praktyki poprzez złożenie oświadczenia o odbyciu takiej praktyki.