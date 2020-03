Emilewicz: rozwiązania z "tarczy antykryzysowej" zgłoszone do Komisji Europejskiej

Wszystkie rozwiązania proponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej zostały już zgłoszone do Komisji Europejskiej - poinformowała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Rząd zaakceptował w środę rozwiązania, które mają się znaleźć w projektach ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej. Chodzi o pomoc dla przedsiębiorstw i pracowników.

Minister rozwoju poinformowała na konferencji prasowej, że rząd na bieżąco notyfikuje wprowadzane przez siebie rozwiązania pomocowe Komisji Europejskiej. "Wszystkie rozwiązania, o których powiedzieliśmy, zostały już zgłoszone do Komisji Europejskiej i tak, jak w ciągu jednego dnia udało nam się zwiększyć zakres pomocy de minimis z gwarancji z 60 do 80 proc. i podwyższyć pułap pomocy z 200 do 800 tys. euro, w taki sam sposób dokonaliśmy uproszczenia formularza (chodzi o formularz, którzy przedsiębiorca musi przekazać do ZUS, by uzyskać odroczenie płatności o trzy miesiące - PAP). Cały ten schemat pomocy publicznej został zgłoszony do komisji i on jest notyfikowany w ciągu jednej doby" - powiedziała Emilewicz.

Zgodnie z prawem UE państwa członkowskiej Unii mają obowiązek informować Komisję Europejską o projektach, które przewidują pomoc publiczną. Komisja ocenia następnie zgodność takiej pomocy zz rynkiem wewnętrznym UE.