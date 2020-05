Emilewicz: Tarcza 4.0 to przepisy prozatrudnieniowe

Tarcza 4.0 to przepisy prozatrudnieniowe - mówiła w środę w Sejmie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przyznała, że pensję będzie można obniżyć na rok, ale w określonych jasno sytuacjach i za zgodą związków zawodowych.

Wicepremier odpowiadała w Sejmie na pytania zgłoszone podczas pierwszego czytania projektu Tarczy 4.0. Odnosząc się do wystąpienia m.in. Adriana Zandberga z Lewicy, oświadczyła, że proponowane przepisy nazwałaby, jako "prozatrudnieniowe".

"Jako przepisy, które sprawią, że miejsca pracy zostaną utrzymane" - zaznaczyła. Jej zdaniem wszystkie przepisy wprowadzane w tej ustawie i poprzednich uzależniają możliwość korzystania dopłat do pensji, czy postojowego od utrzymania miejsc pracy.

Minister namawiała, by w dyskusji posiłkować się drukiem sejmowym, a nie prasą codzienną.

"Tak, wpisujemy możliwość utrzymywania obniżonej pensji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacjach bardzo klarownie opisanych" - przyznała Emilewicz.

"W sytuacji, w której dochodzi do obniżenia obrotów w danej firmie o 15 proc. w ujęciu rok do roku, 25 proc. w ciągu dwóch miesięcy. Wtedy tylko będzie można skorzystać - po uzyskaniu akceptacji organizacji związkowych. Nie dzieje się to zatem z automatu. Nie obniżamy zatem automatycznie pensji. Mówimy o sytuacji, w której jesteśmy przed dylematem, czy zakład pracy ma utrzymać miejsca pracy, czy też on ma pozostać w danym miejscu" - tłumaczyła.

Podała przykład Ostrowca Świętokrzyskiego i Huty Celsa. "Gdyby nie te przepisy, cały powiat traci podstawową bazę zatrudnienia. I takich miejsc w Polsce jest kilkadziesiąt" - powiedziała. Wyjaśniła, że rozmawiała nie tylko ze związkowcami, ale także z przedsiębiorcami.

"I to są przepisy, które adresują realne potrzeby rynku pracy na dziś" - oceniła.

Emilewicz odniosła się także do zarzutów mówiących o radykalnym ograniczaniu odpraw. Pytała przy tym, czy posłowie wiedzą, jaka to będzie "rażąco niska" wypłata.

"Ta minimalna odprawa, ta dziesięciokrotność, to będzie proszę państwa 26 tys. zł. Mówimy o ograniczeniu do czasu pandemii i możliwości obniżenia tylko wtedy, jeżeli mamy do czynienia ze spadkiem obrotów i znowu za zgodą organizacji związkowych" - oświadczyła.

"To są przepisy prozatrudnieniowe, jestem o tym naprawdę przekonana" - podkreśliła. Dodała, że także obniżenie funduszu świadczeń socjalnych będzie możliwe do wysokości uregulowanej ustawowo tylko w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Minister podkreśliła, że po tym rządzie na pewno nie zostanie tylko potop. "Zostaną miejsca pracy, zostaną utrzymane moce produkcyjne i (...) stabilne warunki rozwoju na kolejne lata" - dodała.

Występujący w imieniu Lewicy Adrian Zandberg mówił wcześniej podczas swojego wystąpienia, że Tarcza 4.0 to projekt ustawy "o zepchnięciu kosztów kryzysu gospodarczego na pracowników". Według niego większość związków zawodowych ocenia zmiany jako antypracownicze. Zarzucił rządowi, że proponuje trwałe obniżenie płac, a nie tylko na czas epidemii.

"To nie jest żadna ustawa antykryzysowa, to ustawa, która w praktyce oznacza ruinę dla tysięcy polskich rodzin" - mówił poseł. "Zmieniacie prawo tak, żeby wyrzucenie ludzi z pracy (...) się opłacało. To niestety jest jedyny pomysł, jaki macie na radzenie sobie z kryzysem - zabrać pracownikom" - zarzucił autorom projektu.

Zandberg zauważył, że każdy rząd coś po sobie zostawia. Jak mówił, po Donaldzie Tusku zostały drogi, stadiony i "śmieciówki"; po Beacie Szydło - "rozwalony Trybunał Konstytucyjny" ale też "Program 500+". "A po was zostanie program +Pensja Minus+" - oświadczył.