Emilewicz: urlop czynszowy nie będzie stanowił większego problemu w funkcjonowaniu galerii handlowych

Urlop czynszowy nie będzie stanowił większego problemu w funkcjonowaniu galerii handlowych - oceniła w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaznaczyła, że redukcja czynszów jest na sztywno zapisana w pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową.

Jak oceniła szefowa resortu rozwoju, która uczestniczyła w czwartek w wideokonferencji dotyczącej rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, taki urlop czynszowy "nie będzie stanowił większego problemu w funkcjonowaniu galerii handlowych".

"Nie przewidzieliśmy żadnych dodatkowych działań osłonowych dla tych, u których wpływ z tytułu czynszu będzie w tej chwili na mocy nowej ustawy zredukowany" - powiedziała Emilewicz.

"Nie wydaje nam się, żeby tutaj działania osłonowe dla tych właścicieli, którzy przez lata korzystali z oferty skali naszego rynku lokując się w nim, były nadmierną dla nich mitręgą czy obciążeniem" - dodała.

Emilewicz wskazała, że redukcja czynszów jest "zapisana na sztywno w ustawie". "To jeden z mocniejszych przepisów, ale wydaje się, że konieczny, patrząc na rozwiązania, które były podejmowane przez ostatnie dwa tygodnie także przez rządy państw członkowskich UE" - oceniła. Wskazała, że sektor sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych - nie będzie to z całą pewnością ta "gałąź gospodarki, która w znaczący sposób ucierpi".

Szefowa resortu rozwoju dodała, że innym wprowadzonym w pakiecie antykryzysownym rozwiązaniem jest to dotyczące maksymalnych marż i cen. Wyjaśniła, że taka propozycja legislacyjna pojawiła się np. dwa tygodnie temu we Francji, "kiedy ceny towarów ochrony osobistej gwałtownie wzrosły w całej Europie". "My ją tutaj w tej ustawie rónież wprowadziliśmy" - mówiła.

"To będzie na pewno przepis kontrowersyjny, ale nie zawahaliśmy się go wpisać" - podkreśliła.

Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.