Emilewicz: ustawa ws. koronawirusa daje specjalne prerogatywy w sytuacjach nadzwyczajnych

Ustawa ws. koronawirusa daje administracji publicznej specjalne prerogatywy w uruchamianiu procesów w sytuacjach nadzwyczajnych - powiedziała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W poniedziałek wieczorem Sejm uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Zakłada ona m.in., że do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, będzie można nie stosować przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przewiduje też możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

W rozmowie w radiowej Jedynce Emilewicz zaznaczyła, że ustawa daje specjalne prerogatywy administracji publicznej, przede wszystkim premierowi, ministrowi zdrowia i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w uruchamianiu procesów w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dopytywana, w którym momencie będzie mowa o sytuacji nadzwyczajnej, doprecyzowała, że chodzi o realne ogniska epidemiologiczne, a nie pojedyncze przypadki wystąpienia koronawirusa. "Mamy obecnie 79 oddziałów zakaźnych gotowych, żeby przyjąć tam pacjentów. Gdyby koronawirus rozprzestrzenił się tak, że mielibyśmy np. 2-3 proc. populacji zakażonych, który musiałby być poddany hospitalizacji czy odizolowaniu, wówczas tworzenie specjalnych oddziałów, specjalna relacja z przedsiębiorcami, którzy mieliby produkować coś specjalnego na potrzeby tej nadzwyczajnej sytuacji, są niezbędne" - mówiła.

Podkreśliła, że jest to prawdopodobnie pierwsza epidemia w czasie mocnego rozwoju portali społecznościowych. "Być może dlatego tak mocno rezonujemy tą epidemią na świecie. Apelujmy o umiar w komunikacji. My przekazujemy wszelkie informacje dotyczącego tego, co się dzieje w Polsce" - zapewniła.

Na pytanie, na ile koronawirus może wpłynąć na polską gospodarkę, odpowiedziała, że takie programy, jak wsparcie budownictwa mieszkaniowego czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, są działaniem antycyklicznym. "To daje nam paliwo do dalszego wzrostu, utrzymania tempa wzrostu, który mamy dziś" - stwierdziła.

Dodała, że na razie trudno szacować, jaki może być realny wpływ koronawirusa na gospodarkę. "Czytamy, sami przygotowujemy różne scenariusze wydarzeń. Wiele globalnych centrów analitycznych wskazuje na trzy scenariusze: ten najbardziej łagodny mówi o ograniczeniu się wpływu koronawirusa na gospodarkę do I kwartału tego roku, ten trudniejszy mówi o poważniejszych konsekwencjach gospodarczych w ciągu całego roku i z konsekwencjami na rok przyszły" - powiedziała.

Szefowa resortu rozwoju zwróciła też uwagę na problem przerwania łańcucha dostaw. "Polska branża AGD sygnalizuje, że w prowincji Wuhan akurat ta mikroelektronika do AGD była i jest w dużej części produkowana. To może generować problem" - oceniła.

Jednocześnie podkreśliła szanse dla polskiej gospodarki związane z epidemią koronawirusa w Chinach. "Widzimy przewartościowanie łańcuchów dostaw. Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami krajowymi, którzy pewne części do swojej produkcji zamawiali w Chinach, mówią mi, że odbudowują swoje moce produkcyjne u podwykonawców w Polsce. To samo dzieje się w sektorze automotive. Dzisiaj poddostawcy różnych części, którzy produkują tutaj na miejscu, jeśli dostosują się odpowiednio szybko, mogą być atrakcyjnym partnerem dla globalnych koncernów motoryzacyjnych" - powiedziała. Jej zdaniem, dotyczy to wielu innych dziedzin.