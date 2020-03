Emilewicz: w piątek spotkanie z przedstawicielami branży transportowej

W piątek odbędzie się spotkanie u ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z przedstawicielami branży transportowej - poinformowała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mamy w zanadrzu kilka rozwiązań dla branży - dodała.

Emilewicz pytana była w TVP 1 o wtorkową wypowiedź ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który powiedział, że transportowcy, którzy utrzymują linie autobusowe w relacjach międzynarodowych, wobec braku klientów będą mogli je zawiesić bez szkody dla siebie. Adamczyk podkreślał, że branża transportowa jest jedną z najbardziej narażonych na skutki epidemii koronawirusa. Minister infrastruktury ocenił, że przedsiębiorstwa organizujące przewóz pasażerów na liniach międzynarodowych praktycznie dziś nie funkcjonują.

Minister rozwoju dopytywana była, co należy rozumieć pod sformułowaniem "zawiesić bez szkody".

"Mówimy już na podstawie dzisiejszych przepisów, że każdy przedsiębiorca, który znajduje się w trudniejszej sytuacji, może odsunąć płatności z tytułu wszystkich należnych podatków PIT, CIT, VAT i składek na ubezpieczenia społeczne, na dowolnie wybrany okres. I to, co zmienimy, to to, że te odroczenie będzie bez opłat, bez oprocentowania, bez tak zwanej opłaty prolongacyjnej" - powiedziała.

"Taki będzie zapis, taka będzie propozycja w przygotowanej przez nas na przyszły tydzień ustawie" - dodała.

Zapewniła, że to nie jedyne rozwiązane. "Dla tej poprawy płynności rozszerzamy schemat pomocy publicznej, której już dziś udziela Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. schematu de minimis. To jest najłatwiejsze: gwarancja, poręczenie bądź kredyt, który na bardzo obniżonych zasadach może uzyskać mała i średnia firma" - wskazała. "Dzisiaj uzyskuje do 60 proc. wartości oczekiwanej gotówki. Chcemy podnieść to do 80 proc. z pewnym ułatwieniem, jeśli chodzi o spłatę, z odroczona karencją, np. 15-miesięczną. To byłby ten kapitał obrotowy, który pozwoliłby przetrwać firmie" - wskazała.

"Mamy też w zanadrzu kilka rozwiązań dla branży (transportowej). Będziemy z branżą rozmawiać w piątek na spotkaniu u pana ministra Adamczyka. Będą nam towarzyszyć przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego" - poinformowała Emilewicz.

"Myślę, że jesteśmy responsywni, dobrze przygotowani. Dostarczymy takich instrumentów, które tym małym i średnim firmom (mającym) trzy samochody, zatrudniającym czterech kierowców - jeśli mówimy o branży transportu towarowego - (pomogą) przetrwać ten czas" - zapewniła minister rozwoju.

Według informacji podanych przez resort zdrowia, w Polsce dotąd potwierdzono 25 przypadków zakażenia koronawirusem.