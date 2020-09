Emilewicz: w przyszłym tygodniu pakiet mieszkaniowy na posiedzeniu plenarnym Sejmu

W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się pakietem mieszkaniowym na posiedzeniu plenarnym - powiedziała PAP wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność.

Do Sejmu trafił pakiet zmian w ustawach mieszkaniowych i nowelizacja Prawa budowlanego przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. W przyszłym tygodniu posłowie mają rozpatrywać tzw. społeczną część pakietu. "Pierwsze czytanie pakietu mieszkaniowego w Sejmie w przyszłym tygodniu na posiedzeniu plenarnym" - zapowiedziała Emilewicz.

"Chcemy dać lokatorom możliwość wyboru między stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność" - mówiła we wtorkowej rozmowie z PAP wicepremier Emilewicz. Dzięki nowym przepisom, samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach. "Uzyskają również merytoryczne - a kiedy będzie to potrzebne, także finansowe - wsparcie z Krajowego Zasobu Nieruchomości" - zaznaczyła wicepremier.

Zdaniem minister jedną z istotniejszych zmian zaproponowanych w społecznej części pakietu mieszkaniowego jest umożliwienie uzyskania wynajmowanego lokalu na własność. Służyć temu mają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) - z "atrakcyjną ofertą czynszową", z możliwością dojścia do własności wynajmowanego lokalu. Będzie tu konieczny wkład partycypacyjny ze strony lokatora, na pokrycie co najmniej 20 proc. (25 proc. w dużych miastach) kosztów budowy. SIM-y mają też oferować mieszkania bez dojścia do własności, z mniejszym udziałem pieniężnym - przypomniała Emilewicz.

Mają być też dostępne dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" także dla osób bez zdolności czynszowej - zaznaczyła. To opcja dla "stających na nogi" - dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.