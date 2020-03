Emilewicz w Senacie: apeluję abyśmy przyjęli tarczę antykryzysową

Apeluję abyśmy przyjęli tarczę antykryzysową, przy świadomości, że jeśli rozwiązania będą wymagały dalszych prac, to my jesteśmy gotowi do nich usiąść - powiedziała w poniedziałek w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Apeluję do Państwa Senatorów, abyśmy te rozwiązania gospodarcze przyjęli, przy pełnej świadomości, że jeśli one nie będą doskonałe, jeśli będą wymagały dalszych prac, to my jesteśmy gotowi jutro usiąść do dalszych prac" - mówiła Emilewicz.

Powiedziała, że ma nadzieję, że tarcza antykryzysowa "będzie efektem współpracy ponad podziałami politycznymi" oraz - jak mówiła - "będziemy mogli jej dobre konsekwencje i dobre skutki wspólnie omawiać jako przypadek historyczny za kilka-, kilkanaście tygodni".

Oceniła, że jeśli "odniesiemy sukces", to nie będzie to sukces "jednego, czy drugiego obozu politycznego", a będzie to "sukces Polski".

Minister zaznaczyła, że w tarczy antykryzysowej znalazły się elementy, których zadaniem jest stabilizacja rynku pracy. Wyjaśniła, że chodzi m.in. o automatyczne przedłużanie badań pracowniczych, orzeczeń o niepełnosprawności czy niezdolności do pracy, których termin upływa w czasie trwania epidemii.

Dodała także, że wizy i pozwolenia na pracę w Polsce dla cudzoziemców, jeśli wygasają w czasie epidemii, zostają w sposób automatyczny przedłużone do jej zakończenia, oraz 60 dni po niej.