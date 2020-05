Emilewicz: w tym roku do przedsiębiorców trafi prawie 300 mln zł w ramach dopłat do odsetek kredytów

W tym roku do przedsiębiorców trafi prawie 300 mln zł - powiedziała w środę wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi o możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu, oprocentowaniu. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy - mówiła.

Ma być to jeden z efektów kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową. Projekt ustawy przyjął w środę rząd.

Emilewicz podkreśliła, że przedsiębiorcy, dotknięci skutkami COVID-19 będą mieć możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym - dzięki dopłatom z budżetu państwa - oprocentowaniu.

Jak mówiła podczas środowej konferencji wicepremier Emilewicz, wysokość wsparcia dla przedsiębiorców "będzie się nieco różnić". "Jeśli to będzie mały przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt, wówczas (...) będzie mógł połowę wartości spłacić ze środków funduszu dopłat do odsetek" - tłumaczyła. Dodała, że jeśli będzie to np. 4 mln zł, 2 mln pokryje Fundusz Dopłat do Odsetek.

Podkreśliła, że cały budżet Funduszu Dopłat do Oprocentowania przewiduje ok. 600 mln zł. "W tym roku zakładamy, że niemal 300 mln zł trafi do przedsiębiorców" - powiedziała.

Emilewicz zaznaczyła, że ze wsparcia będą mogły korzystać również duże firmy. "Jeśli duży przedsiębiorca zaciągnie kredyt z dopłatą na 12 miesięcy w wys. 100 mln zł, z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku, to koszt takiego kredytu, czyli należnych odsetek wynosiłby w takcie rocznego okresu z dopłatami 4 mln zł, oczywiście poza zwrotem samego kapitału" - tłumaczyła. Wyjaśniła, że dla takiego przedsiębiorcy dopłata to 1 pkt proc., a więc ostatecznie koszt tego kredytu dla przedsiębiorcy wyniesie 3 mln zł. "Taki przedsiębiorca uzyska zatem pomoc w wysokości 1 mln zł" - zaznaczyła.