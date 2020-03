Emilewicz: wachlarz rządowej pomocy może zostać rozszerzony

Jeśli sytuacja w związku z koronawirusem będzie się przedłużać, to jesteśmy gotowi rozszerzać wachlarz pomocy - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Jesteśmy gotowi w tej chwili na 3 miesiące. Jeśli sytuacja będzie się zmieniać, a ona jest bardzo dynamiczna to jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz pomocy - zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Jesteśmy gotowi dostarczyć wszelkie instrumenty - odpowiedziała Emilewicz na pytanie czy wraz z rozwojem sytuacji tarcza będzie nowelizowana i czy umorzenie ZUS może być wydłużone poza 3 miesiące.



- Jeżeli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej czy rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizacyjną regułą wydatkową, to już dziś wiemy po rozmowach, że gotowość do rozluźnienia tej reguły na poziomie Komisji Europejskiej jest w tej chwili jasnym drogowskazem - powiedziała Jadwiga Emilewicz.



Zaznaczyła, że tzw. tarcza antykryzysowa "to rozwiązania, które są adekwatne do sytuacji finansowej, w której znaleźliśmy się dziś".