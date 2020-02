Emilewicz: więcej odbiorców skorzysta z pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Więcej odbiorców skorzysta z pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów - oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Nowela, nad którą w czwartek Sejm zakończył prace, przewiduje premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE.

Jak zaznaczyła cytowana w komunikacie szefowa resortu rozwoju, bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych - około 40 procent - wymaga termomodernizacji. "Inną ważną kwestią jest powietrze, którym oddychamy. Zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania" - dodała.

Wskazała, że premiowane będą inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Emilewicz podkreśliła, że resort szacuje, iż do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa. "To ważne dla wyrównywania jakości życia Polaków, ale także dla nas wszystkich, ponieważ przyczyni się do redukcji smogu" - zaznaczyła.

Resort przypomniał, że obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Po zmianach o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Dodano, że premie obejmą też bloki z wielkiej płyty. Będą one przeznaczone na dokonanie w ramach prowadzonej termomodernizacji wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty. Wartość premii wyniesie 50 proc. kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej.

Zgodnie z szacunkami ministerstwa rozwoju, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.

Według Emilewicz, proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. "Dlatego połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż kotew, przełoży się na efektywne prowadzenie robót budowlanych" - zaznacza.

Ministerstwo zwróciło też uwagę na większą premię termomodernizacyjną przy montażu mikroinstalacji OZE. Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16 proc. do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wskazano ponadto, że sposób obliczania premii zostanie uproszczony: nie będzie dotychczas obowiązującego warunku, który ogranicza wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności kosztów energii. Według resortu rozwoju, ma to zachęcić beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.