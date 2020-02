Emilewicz: wspólnie z Niemcami, Francją i Włochami prezentujemy pomysły do reformy prawa konkurencji

Polska aktywnie bierze udział w dyskusjach o reformie polityki konkurencji w UE umożliwiającej bardziej dynamiczny rozwój przemysłu i lepsze sprostanie nowym wyzwaniom - podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w czwartkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Wskazuje, że chodzi o takie wyzwania, jak cyfryzacja, zazielenianie przemysłu czy rosnąca presja ze strony globalnych rywali.

"Nasze postulaty dotyczące tych zmian, wyrażone w krajowych dokumentach strategicznych i wypowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego dla europejskiej prasy, stały się częścią wspólnej inicjatywy, którą - jako ówczesna minister przedsiębiorczości i technologii - zapoczątkowałam razem z ministrem gospodarki i energii Niemiec Peterem Altmaierem i ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Mairem we wspólnej deklaracji Trójkąta Weimarskiego "Modernizing EU Competition Policy" w lipcu ub. r. w Poznaniu. Rozmawiałam o tym również z ministrem Le Maire'em podczas ostatniej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w naszym kraju" - podkreśla Emilewicz.

"DGP" opublikował w czwartek list do unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, jaki wystosowali Emilewicz, Altmaier, Le Maire i minister rozwoju gospodarczego Włoch Stefano Patuanelli.

"Teraz, wspólnie z Niemcami, Francją i Włochami, w liście do wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager - na miesiąc przed ogłoszeniem przez Komisję wyczekiwanej strategii przemysłowej UE - prezentujemy swoje pomysły, oczekiwania i propozycje konkretnych rozwiązań odnośnie do reformy prawa konkurencji, tak, by lepiej spełniało ono swoją funkcję" - wskazuje Emilewicz.