EMP: uruchomienie fabryki Izery w Jaworznie na koniec 2025 r., sprzedaż aut w roku 2026

Budowa fabryki samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie ruszy z początkiem 2024 roku, uruchomienie produkcji polskiego elektryka planowane jest na grudzień 2025 r., a sprzedaż w 2026 – powiedzi we wtorek w Sejmie przedstawiciele spółki ElectroMobility.

Jak przypomniał szef spółki ElectroMobility Piotr Zaremba podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw elektromobilności, w listopadzie spółka EMP podpisała umowę licencyjną z największą prywatną chińską grupą motoryzacyjną Geely dot. udostępnienia dedykowanej dla samochodów elektrycznych technologicznej platformy SEA pod budowę Izery.

Podkreślił, że proces wyboru platformy był długotrwały i miał szeroki zakres. przeanalizowaliśmy 26 platform" Finalnie postawiliśmy na Geele, której produkt jest najbardziej spójny z wizją EMP. Dodał, że 40 modeli tego partnera już jeździ po drogach. Jak zaznaczył Zaremba budowa fabryki jest tylko po polskiej stronie, i to EMP będzie decyduje o wyborze partnerów w sferze zaprojektowania i wybudowania fabryki.

Wyjaśnił, że mimo współpracy z chińskim dostawcą platformy, który będzie odpowiadał za specyfikację technologii procesu produkcyjnego linii produkcyjnej, największy potencjał polonizacji produktu zawiera się w łańcuchu dostaw komponentów. "Chcemy, żeby 60 proc. komponentów było produkowanych lokalnie" - podkreślił.

Jak powiedział dyrektor EMP ds. uruchomienia produkcji Cyprian Gronkiewicz, we współpracy z firmą Prochem powstał layout projektu budowlanego fabryki, trwa przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzennego. "Aktualnie ruszyły prace nad pozyskaniem wszystkich pozwoleń środowiskowych, wodnoprawnych, na budowę. Planujemy uzyskać je do końca roku. Równolegle będą trwały prace z utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, które mają na celu przygotować ten obszar pod inwestycję" - wyjaśnił. Dodał, że budowa zakładu planowana jest na I kwartał przyszłego roku i potrwa ok. półtora roku, plus chwila na rozruch technologiczny, żeby na koniec 2025 r. ruszyła produkcja Izery. "Prochem, jako inwestor zastępczy, będzie nadzorował realizację prac budowlanych" - zaznaczył.

Według Gronkiewicza, w pierwszym etapie, powstaną budynki o łącznej powierzchni 169 tys. m kw. W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie jednej zmiany produkcyjnej dla zdolności 33,4 tys. samochodów. Pełna zdolność 100 tys. pojazdów będzie wymagała produkcji na trzy zmiany.

Dodał, że rozbudowa zakładu w drugim etapie (w perspektywie 2030 r.) zakłada budowę do dwóch kolejnych rodzajów nadwozia (na tej samej platformie) i zwiększenie zdolności produkcyjnych do 200 tys. samochodów rocznie, przy rozbudowie głównych wydziałów produkcyjnych spawalni i montażu oraz instalacji dodatkowych linii w lakierni i budowie nowego wydziału tłoczni - do łącznej powierzchni ok. 225 tys. m kw.

Na pytanie posłów o koszty budowy fabryki Izery i źródła finansowania jej budowy, szef EMP powiedział, że unika mówienia o kosztach budowy samej fabryki. "Skala wyzwania do 6 mld zł, żeby ten projekt uruchomić i utrzymać do momentu samofinansowania" - podał.

Jak podkreślił,spółka posiada potrzebny kapitał na poziomie 570 mln. "W tym roku pracujemy nad montażem finansowania inwestycji, w którym kapitał własny, instrumenty dłużne i udziały będą brane pod uwagę, ale na etapie rozmów za wcześnie o tym mówić" - zaznaczył Zaremba.

Spółka ElectroMobility Poland (EMP) powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wyniosła 70 mln zł.

Z końcem lipca 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z ElectroMobility Poland dot. objęcia nowych akcji EMP o wartości 250 mln zł. "Podpisanie umowy i dokapitalizowanie EMP umożliwia realizację kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycznych. Dotychczasowi udziałowcy spółki pozostają w mniejszościowym akcjonariacie z udziałami w wysokości 4,325 proc. każdy, udział Skarbu Państwa wynosi 82,70 proc." - przekazała wówczas spółka.

