Empik zwiększył roczne obroty o ponad 20 procent

Grupa kapitałowa Empik zwiększyła obroty w 2021 roku o 21 proc. w ujęciu rocznym, do 2,4 mld zł, udział obszaru e-commerce i digital w sprzedaży osiągnął poziom 48 proc. - podała spółka w komunikacie. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 63 mln zł i był wyższy o 85 mln zł w porównaniu z sytuacją rok wcześniej.

Prawie połowa przychodów grupy Empik została wypracowana przez e-commerce, w tym własny marketplace - EmpikPlace.

Empik.com to obecnie 20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych. Grupa w ostatnich miesiącach skupiła się na rozwoju EmpikPlace.

W listopadzie 2021 roku Empik wprowadził rozwiązanie z obszaru zielonej logistyki i dostarcza zamówienia do salonów bez żadnych opakowań i wypełniaczy.

Prawie połowa przychodów grupy Empik została wypracowana przez e-commerce, w tym marketplace (EmpikPlace). Inwestycje ostatnich lat sprawiły, że firma stoi dziś na dwóch filarach: e-commerce i sieci zróżnicowanych sklepów tradycyjnych, oba z nich wzmacniając strategicznymi inwestycjami technologicznymi – informuje spółka.

Grupa Empik zamknęła 2021 rok obrotami na poziomie 2,4 mld zł (+21 proc. rok do roku). Udział obszaru e-commerce i digital w sprzedaży osiągnął poziom 48 proc., a platforma EmpikPlace stanowiła 20 proc. GMV (Gross Merchandise Value) na empik.com. Jednocześnie sprzedaż w 326 sklepach w kanale tradycyjnym (salonach Empik i Papiernik by Empik) wyniosła 1,05 mld zł.

Strategia omnichannelu

2021 rok, naznaczony naprzemiennymi obostrzeniami i ich luzowaniem w gospodarce w związku z pandemią COVID-19, pokazał siłę modelu handlu omnichannel (wielokanałowego). Klienci oczekują zbliżonej oferty i podobnego doświadczenia zakupowego w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych.

- Po okresie obostrzeń, w miarę odmrażania gospodarki, następowała stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej i wzrost popytu. W 2021 roku, w którym salony Empiku działały już bez znaczących ograniczeń, obserwowaliśmy powrót klientów do zakupów stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale zaczęła szybko się odbudowywać, przy równoległym dalszym wzroście przychodów e-commerce - mówi Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska grupy Empik.

Jak dodaje, był to czas rozwoju spółek z grupy działających w segmencie wydawniczym, produkcji i dystrybucji cyfrowego contentu, a także sprzedaży hurtowej.

Rozpoczęte przed kilkoma laty inwestycje w omnichannel oraz technologie cyfrowe kontynuowano w 2021 roku. W obszarze technologii zakończono etap przebudowy platformy e-commerce do modelu mikroserwisowego, wdrożone zostały nowe usługi i metody płatności oraz kontynuowany był rozwój systemów źródłowych stanowiących podstawę dynamizacji sprzedaży i doświadczeń klientów (m.in. katalog produktowy, narzędzia komunikacyjne, procesy obsługowe).

Zadebiutował także Emi- chatbot do obsługi zapytań, który rozpoznaje ponad 7 na 10 intencji klientów. To rozwiązanie samodzielnie obsługuje 45 proc. wszystkich kontaktów, które są w pełni zautomatyzowane.

- Pandemia jedynie przyspieszyła zmiany, na które postawiliśmy już kilka lat temu, skupiając się na rozwiązaniach omnichannel i spójności doświadczenia w sprzedaży tradycyjnej i e-commerce. W 2021 roku nie tylko kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój sieci stacjonarnej, ale także inwestowaliśmy w dalszą digitalizację i personalizację ścieżki zakupowej we wszystkich kanałach, np. rozwijając naszą aplikację mobilną, w tym jej funkcjonalności wspierające sprzedaż salonową i doświadczenie klienta podczas odbioru zamówień w salonach - komentuje Ewa Szmidt-Belcarz.

Empik.com to obecnie 20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych. Grupa w ostatnich miesiącach skupiła się na rozwoju EmpikPlace. Do platformy marketplace dołączyło blisko 1200 nowych sklepów partnerskich. Jednocześnie nastąpił wzrost udziału aplikacji mobilnej w procesie zakupowym. Sprzedaż w tym kanale osiągnęła dynamikę 77 proc.

Czytaj: Prezes Grupy Empik o przyszłości handlu: czeka nas przyspieszona ewolucja, nie rewolucja

Sieć tradycyjna

- W 2021 roku grupa realizowała strategię rozwoju sieci stacjonarnej w zgodzie z trendem convenience / lokalności. Otworzyliśmy 21 nowych salonów, zwiększając nasz geograficzny zasięg w mniejszych ośrodkach miejskich, ale również rozwijaliśmy się w lokalizacjach ulicznych w tzw. sypialniach dużych miast. Rozwój sieci fizycznej jest jednym z kluczowych elementów ekosystemowej strategii naszej grupy - wyjaśnia prezeska Empiku.

Format convenience Papiernik by Empik, oparty na relacjach z lokalną społecznością, odnotował dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach. W ubiegłym roku na mapie Polski pojawiło się 11 nowych lokalizacji.

Rok 2021 to także kontynuacja cyfryzacji procesów w sieci stacjonarnej i dalszy rozwój m.in. usługi Premium Pay&Go, pozwalającej na samodzielne skanowanie produktów i opłacanie zakupów w aplikacji mobilnej oraz selfcheckoutu. Udział kas samoobsługowych w całości transakcji w salonach wzrósł w 2021 roku o 100 proc.

Spółka rozwijała również inne funkcjonalności omnichannelowe, dzięki czemu rósł ich udział w obrotach. Usługa ekspresowej rezerwacji i odbioru produktów (click&collect) zanotowała w pierwszych miesiącach 2021 roku trzycyfrową dynamikę wzrostu w ujęciu rocznym.

Jednym z kluczowych obszarów powiązanych ściśle ze ścieżką doświadczenia klienta jest łańcuch dostaw. Firma kontynuowała rozpoczęty w 2018 roku projekt unowocześniania oraz automatyzacji całego procesu, połączony z wdrożeniem nowego systemu informatycznego w centrum dystrybucji (WMS).

W listopadzie 2021 roku Empik wprowadził na szeroką skalę rozwiązanie z obszaru zielonej logistyki i dostarcza zamówienia do salonów bez żadnych opakowań i wypełniaczy. Ta opcja dotyczy większości produktów z oferty własnej na empik.com (książki, muzyka, filmy, zabawki i część kategorii sport, motoryzacja oraz AGD). Tylko w ciągu dwóch miesięcy dostarczono 710 tys. eko-zamówień.

Jak podaje Empik, wśród pozostałych spółek Grupa Wydawnicza Foksal zanotowała ponad 23-proc. wzrost, a spółka Going odnotowała o ponad 30 proc. wyższe wyniki sprzedaży od poziomów uzyskiwanych przed pandemią. Empik Foto osiągnął na rynkach zagranicznych (w Czechach, Słowacji i Rumunii) dynamikę sprzedaży na poziomie 63 proc., a liczba użytkowników Empik Go sięgnęła 300 tys.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl