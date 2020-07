Enea przenosi swoje OZE do wydzielonej spółki - Enea Nowa Energia

Grupa Enea przenosi aktywa OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną. Dzięki wydzielonej spółce Enea liczy m.in. na łatwiejsze zdobycie finansowania na inwestycje w „zielone” źródła energii.

Jak poinformowała w czwartek Enea, w pierwszej kolejności do nowej spółki wejdą aktywa odnawialne z dotychczasowego Segmentu OZE spółki Enea Wytwarzanie.

"Zadaniem spółki Enea Nowa Energia będzie zrealizowanie ambitnych celów wspierających transformację naszego koncernu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisyjności" - oświadczył prezes Enei Paweł Szczeszek. Przypomniał, że do 2030 r. spółka zamierza zwiększyć ponad czterokrotnie udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej.

"Nowa spółka ma rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Grupa Enea już dziś produkuje 2,3 TWh energii elektrycznej z OZE i chcemy, aby ta wartość wzrastała w kolejnych latach" - dodał Szczeszek.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea do 2025 r. osiągnie 22 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33 proc.

Według spółki, korzyścią z utworzenia nowej spółki Enea Nowa Energia będą również większe możliwości pozyskania finansowania na rozwój projektów OZE. Grupa w Strategii Rozwoju planuje do 2035 r. zainwestować 14,7 mld zł w odnawialne źródła energii.

Według spółki, głównym celem Enei Nowa Energia jest zbudowanie silnej pozycji na rynku OZE połączonej ze zdolnościami do budowania i przejmowania aktywów wytwórczych w tym obszarze. Spółka ma również prowadzić działania w obszarze badań i rozwoju, oraz rozwijać i realizować innowacyjne projekty oparte o nowe technologie.

Spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea swoją siedzibę będzie miała w Radomiu. Wybór lokalizacji wiązał się z bliskością Kozienic, gdzie zlokalizowana jest Enea Wytwarzanie.

Do Enei należą dwie duże elektrownie systemowe: Kozienice i Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również LW Bogdanka. Enea ma też m.in. trzy farmy wiatrowe, 21 elektrowni wodnych na terenie północno-zachodniej Polski, a także 200 MW blok na biomasę w Połańcu.