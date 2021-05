Enea przygotowuje się do wydzielenia aktywów węglowych; nowa strategia na ukończeniu

Enea analizuje projekt transformacji sektora energetycznego i przygotowuje się do wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych. Na ukończeniu są prace nad nową strategią grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Analizujemy projekt, który jest w fazie konsultacji i jego wpływ na grupę Enea i sektor energetyczny. Zgadzamy się, że wydzielenie aktywów węglowych przyniesie nowe szanse rozwojowe dla grupy, a elektrowniom, które trafią do NABE da szansę uzyskania odpowiednich form wsparcia, bez których trudno będzie funkcjonować, szczególnie w otoczeniu tak szybkiego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2" - powiedział prezes Paweł Szczeszek podczas piątkowej wideokonferencji.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, trwa porządkowanie aktywów i przygotowywanie się do procesu wydzielenia.

"Przygotowania trwają, jesteśmy w fazie analiz. Zbyt wcześnie, by dokładnie określić moce, które miałyby znaleźć się w NABE" - powiedział prezes.

Wiceprezes Rafał Mucha poinformował, że w kolejnych kwartałach będzie też więcej wiadomo na temat przeniesienia do NABE zadłużenia.

"Nasze oczekiwanie sprowadza się do tego, by proporcjonalnie do udziałów w finansowaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych związanych z węglem, zadłużenie zostało przeniesione wraz z majątkiem do NABE. Za wcześnie na szczegóły. Jesteśmy na etapie przygotowywania struktury, porządkowania aktywów" - powiedział wiceprezes Enei.

Kilka dni temu Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji projekt programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, zakładający wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych z PGE, Enei i Tauronu do jednego podmiotu, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Program przewiduje, że Skarb Państwa nabędzie te aktywa w II/III kwartale 2022 roku.

Prezes Enei, pytany, czy grupa ma pomysł na wydzielenie Bogdanki ze swoich struktur, odpowiedział: "Elementem transformacji sektora energetycznego jest wydzielenie węgla ze struktur spółek energetycznych, ale na tym etapie projekt wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych w naszym przypadku nie zakłada przeniesienia Bogdanki do NABE".

Prezes Enei poinformował, że na ukończeniu są prace nad nową strategią grupy.

"Nowa strategia rozwoju jest w finalnej fazie przygotowania. Mamy ważne cele jako grupa i jako branża. Chcemy, by nowa strategia uwzględniała wyniki toczących się ustaleń dotyczących branży energetycznej ze szczebla unijnego i krajowego. Priorytetami są wytwarzanie zeroemisyjne, w tym offshore, oraz magazynowanie energii" - powiedział Paweł Szczeszek.

Jak poinformował, spółka jest na etapie przygotowania dokumentacji dotyczącej ubiegania się o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych w ramach współpracy z Tauronem i PGE.

Enea pracuje też nad inwestycjami gazowymi w Kozienicach.

"Analizujemy dostępne rozwiązania, najbardziej korzystne technologicznie. Instalacje gazowo-parowe będą elastycznie współpracować z OZE i będą częścią naszych planów związanych z niskoemisyjnością" - powiedział Szczeszek.

Przypomniał, że spółka podpisała z Gaz-Systemem porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

"Planujemy inwestycje w Kozienicach, które dadzą nam łącznie 2,1-2,2 GW" - powiedział prezes.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl