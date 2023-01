Enea zawarła z konsorcjum banków umowę o kredyty do 2,5 mld zł - poinformowała spółka w piątek. Fundusze będzie mogła przeznaczyć m.in. na inwestycję w sieć dystrybucyjną oraz na finansowanie bieżącej działalności - dodano.

Enea poinformowała w piątek w komunikacie, że zawarła z konsorcjum banków w skład, którego weszły: Polska Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Alior Bank S.A. oraz Bank of China Europe oddział w Polsce umowę kredytów do łącznej kwoty 2 500 000 000 zł.

Wyjaśniono, że spółce, w ramach umowy kredytów zostanie udostępnione finansowanie w formie kredytu terminowego do kwoty 1 500 000 000 zł z częściową amortyzacją oraz rewolwingowego kredytu odnawialnego do kwoty 1 000 000 000 zł z jednorazowym terminem zapadalności na koniec okresu finansowania.

Enea poinformowała, że będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach pierwszego kredytu na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej poniesionych w związku z budową, rozbudową, modernizacją lub utrzymaniem sieci dystrybucyjnej oraz nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do użytku jakichkolwiek odnawialnych źródeł energii.

Podano też, że środki z drugiego kredytu zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej z wyłączeniem: finansowania budowy, nabycia oraz rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym, a także innej działalności związanej z węglem kamiennym, w tym wydobyciem węgla kamiennego i obrotem węglem kamiennym, i refinansowaniem jakiegokolwiek zadłużenia finansowego lub wydatków, które zostały poniesione w takim celu.

Grupa Kapitałowa Enea podaje, że jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż.

Do Grupy Kapitałowej Enea należą Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka - kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile. Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej należąca do Enei rozciąga się na 20 proc. powierzchni kraju. Spółka ma też 23,1 proc. udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce.

