Enea złożyła wniosek o objęcie akcji serii D przez Skarb Państwa

Enea złożyła wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D spółki za łączną kwotę nie wyższą niż 899 mln 659 tys. 967,85 zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji - poinformował spółka w piątkowym komunikacie giełdowym.

"Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45.470.725 (to jest liczby akcji serii D proporcjonalnej do obecnego udziału Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji spółki) i nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie akcji Serii D) - napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że ostateczna liczba akcji serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie Skarb Państwa, będzie uzależniona od popytu na walory zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu.

Jak podała spółka, nowo emitowane akcje będą stanowiły mniej niż 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

"W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki zgodnie z wnioskiem, Prezes Rady Ministrów, reprezentujący Skarb Państwa, zawrze ze spółką umowę inwestycyjną regulującą m.in. zasady dysponowania przez spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa" - napisano w komunikacie.

W środę Enea poinformowała, że emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei.

Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ma podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 10 marca.

Jak informowała w środę Enea, celem jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej.

Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również ograniczenie strat sieciowych. Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

Enea jest spółką giełdową z 51,5 proc. udziałem Skarbu Państwa, i drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. W obszarze dystrybucji dostarcza energię do 2,7 mln klientów.

W piątek około godziny 15:50 kurs akcji Enei rósł o 0,25 proc. do 8,01 zł przy obrotach przekraczających 3,2 mln zł.

