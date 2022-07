Enel-Med rozwija sieć prywatnych klinik dzięki funduszom z GPW

Grupa Enel-Med może odnotować w 2022 roku ok. 0,5 mld zł przychodów - wynika z wypowiedzi prezesa Jacka Rozwadowskiego. Spółka zamierza skupiać się na usługach "fee for service", planuje kolejne akwizycje i otwarcia nowych placówek.

Dynamika wzrostu Enel-Medu w 2021 roku wyniosła 10 proc., spółka osiągnęła przychody na poziomie 441 mln zł.

Grupa zamierza skupić się na usługach płatnych bezpośrednio przez pacjentów, czyli na tzw. modelu "fee for service".

Zarząd spółki poinformował, że do końca 2022 roku może wydać ok. 35 mln zł z 80 mln zł pozyskanych z emisji akcji.

- Rynek prywatnych usług medycznych cały czas stabilnie się rozwija. Dynamika wzrostu Enel-Medu w 2021 roku wyniosła 10 proc., osiągnęliśmy przychody na poziomie 441 mln zł. W tym roku prawdopodobnie będziemy oscylować wokół 0,5 mld zł z dynamiką dużo większą - powiedział podczas konferencji prezes Jacek Rozwadowski.

Fee for service

- Jeśli chodzi o rynek abonamentowy, to będziemy mu się cały czas przyglądać. Jesteśmy na tym rynku bardzo aktywni, ale wszystko zależy od tego, jakie ten rynek będzie generował marże i jak będzie funkcjonował. Dziś na pewno nastawiamy się na usługi „fee for service – stwierdził prezes Rozwadowski.

Grupa Enel-Med 19 lipca br. otworzyła kolejne placówki w Warszawie - przychodnię ogólnomedyczną oraz klinikę medycyny estetycznej i stomatologii.

- Dzisiejsze otwarcie jest nierozerwalnie związane z tym, co się stało rok temu. Rok temu poprosiliśmy naszych inwestorów, emitując akcje na GPW w Warszawie, o dodatkowe fundusze na rozwój firmy. Cały projekt znakomicie się udał, a inwestorzy objęli całą emisję. Zorganizowaliśmy fundusze sięgające 80 mln zł, wcześniej przedstawiając plan inwestycyjny obejmujący dwie drogi rozwoju. Jedną z nich były projekty grienfieldowe, czyli otwarcia nowych przychodni, a drugą akwizycje – oceniał prezes Enel-Medu.

Projekty typu grienfield

Grupa przejęła na początku lipca stomatologiczną spółkę Dental Nobile Clinic i planuje kolejne akwizycje.

- Kilka procesów jest w trakcie, więc mamy nadzieję, że jeszcze do końca roku kupimy jakieś kliniki medyczne. Celujemy, tak jak wspominaliśmy, w stomatologię. Jeśli chodzi o projekty grienfieldowe, to od początku roku zaczęliśmy otwieranie naszych przychodni. Pierwszą była przychodnia w Łodzi, kolejne otwarcia, na wiosnę, były w biurowcu Forest w Warszawie – poinformował prezes Rozwadowski. - Dziś otwieramy kolejne dwa punkty medyczne i jeszcze do końca roku mamy w planach biurowiec Spire. Na przełomie roku szykujemy z kolei dużą inwestycję w Widok Towers. Wynajęliśmy tam całe piętro, na którym mieściła się będzie klinika specjalistyczna, okulistyczna, stomatologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego - dodał.

Poza nowymi oddziałami, grupa inwestuje także w IT, rozwijając sklep internetowy oraz aplikację mobilną.

