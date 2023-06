Energa: 85 proc. rur już na miejscu budowy gazociągu do Ostrołęki

85 proc. rur, które zostaną użyte do budowy przyłącza gazowego do przyszłej gazowej elektrowni Ostrołęka C trafiło już na miejsce montażu - poinformowała w poniedziałek Energa z Grupy Orlen, na której zlecenie gazociąg powstaje.

Zaawansowanie spawania liniowego jest na poziomie 28 proc., natomiast zaawansowanie izolacji spoin sięga 21 proc. - poinformowała też Energa. Zakończono prace związane z przygotowaniem terenu przeznaczonego do ułożenia rur, wykonano również cztery tzw. przekroczenia bezwykopowe.

28-kilometrowy gazociąg, który ma dostarczać gaz do przyszłego 750 MW bloku gazowego Ostrołęka C przyłączony będzie do interkonektora GIPL, który łączy systemu gazowe Polski i Litwy.

Prace przy budowie przyłącza gazowego rozpoczęły się pod koniec marca 2023. Według informacji Energi, pod koniec maja na całej długości inwestycji zakończono odhumusowanie, czyli zdjęcie żyznej warstwy gruntu na terenie, na którym zostanie wykonany wykop pod ułożenie rurociągu.

