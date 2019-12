Energa chce przejąć farmę fotowoltaiczną w budowie

Energa poinformowała w piątek o podpisaniu przedwstępnej umowy na przejęcie spółki PV Wielbark, właściciela budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich o mocy 8 MW.

Jak podała Energa, na inwestycję będzie składać się ponad 24 tys. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na powierzchni ponad 15 ha. Szacowana roczna produkcja energii w pierwszym roku wyniesie ponad 8 GWh. Szacuje się, że dzięki wytwarzaniu energii w PV Wielbark, roczne zmniejszenie emisji CO2 może wynieść prawie 5 mln kg.

"Bycie liderem wśród polskich grup energetycznych, w udziale wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł, zobowiązuje nas do ciągłego utrzymywania tej pozycji. Kolejnym krokiem jest podpisana właśnie umowa przedwstępna na zakup PV Wielbark" - powiedział cytowany w komunikacie kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko. "Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również - co jest dla nas szczególnie ważne - ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - zaznaczył.

Energa przypomniała, że PV Wielbark to nie jedyna inwestycja spółki w farmy fotowoltaiczne. W listopadzie 2019 r. spółka ogłosiła przystąpienie do realizacji farmy fotowoltaicznej PV GRYF. Obiekt powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie farmy wiatrowej. Moc zainstalowana będzie wynosić 19,83 MW.