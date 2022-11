Energa zwiększa moc farmy fotowoltaicznej w Wielkopolsce

Farma fotowoltaiczna Gryf w Wielkopolsce dzięki zwiększonej do 26 MW z 20 MW mocy będzie mogła zasilić ok. 13 tys. gospodarstw domowych. Umożliwi to współpraca inwestora, Energi Wytwarzania, i inżyniera kontraktu, Energi Green Development.

Pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf zakończył się w pierwszej połowie roku. Aktualnie elektrownia słoneczna pracuje tam w trybie rozruchowym.

Jeszcze przed zakończeniem robót wypracowano plan rozbudowy obiektu do mocy ok. 26 MW, a teren pod nowe panele, liczący ok. 2 ha, został przekazany wykonawcy w sierpniu.

Farma fotowoltaiczna Gryf powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej farmy wiatrowej Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej w 2020 r.

Informując w poniedziałek o planach, Energa przypomniała, że pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf zakończył się w pierwszej połowie roku. Na ok. 10 ha stanęło ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW. Aktualnie elektrownia słoneczna pracuje tam "w trybie rozruchowym".

Rozbudowa farmy o 6 MW i dwa hektary powierzchni

Jak zaznaczyła spółka w informacji, jeszcze przed zakończeniem robót wypracowano plan rozbudowy obiektu do mocy ok. 26 MW, a teren pod nowe panele, liczący ok. 2 ha, został przekazany wykonawcy w sierpniu.

- Współpraca między Energą Wytwarzaniem - inwestor oraz Energą Green Development - deweloper i inżynier kontraktu, spółek zależnych Energi z Grupy Orlen, umożliwi zwiększenie do 26 MW z 20 MW mocy zainstalowanej budowanej w woj. wielkopolskim, powiat turecki, farmy PV Gryf - oznajmiła w poniedziałek Energa.

Spółka zapowiedziała, że "inwestycja zostanie zakończona w ciągu kilku najbliższych miesięcy", przy czym "farma fotowoltaiczna PV Gryf dzięki zwiększonej mocy będzie w stanie zasilić ok. 13 tys. gospodarstw domowych".

Energa przekazała, że dobiegł końca montaż wszystkich dodatkowych paneli - blisko 10 tys. sztuk, a ponadto zainstalowano część inwerterów; kolejne zostaną zamontowane w najbliższym czasie. Trwa również układanie instalacji elektrycznej.

- Zakończenie rozbudowy i uruchomienie dodatkowych instalacji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. - podkreśliła spółka.

Farma fotowoltaiczna w sąsiedztwie farmy wiatrowej

Jak wspomniano w informacji, farma fotowoltaiczna Gryf powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej FW Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej w 2020 r. Oba te obiekty zlokalizowane są na należących do Energi zrekultywowanych terenach po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów. Grupa Orlen posiada tam grunty o łącznej powierzchni ok. 300 ha.

Energa zaznaczyła, że jej spółka zależna Energa Wytwarzanie realizuje też obecnie sześć innych projektów fotowoltaicznych.

- Również w pierwszym kwartale 2023 r. pracę z pełną mocą 62 MW rozpocząć ma zlokalizowana w woj. warmińsko-mazurskim farma fotowoltaiczna PV Wielbark - ogłosiła spółka.

Jak podała, powstaje jednocześnie pięć mniejszych obiektów o mocy do 1 MW każdy. Jedna z tych małych farm realizowana jest na terenach Energi w gminie Przykona; trzy kolejne budowane są w woj. warmińsko-mazurskim - dwie farmy w Samolubiu oraz jedna w Pierzchałach - natomiast ostatnia w woj. kujawsko-pomorskim w Czernikowie.

- Po zrealizowaniu wszystkich tych projektów łączna moc zainstalowana w aktywach fotowoltaicznych Energi wzrośnie do ok. 98 MW. W ciągu roku będą mogły wyprodukować szacunkowo dość energii do zasilenia ok. 49 tys. gospodarstw domowych - zapowiedziała spółka.

Energa planuje kolejne inwestycje w fotowoltaikę

Energa podkreśliła, że zgodnie ze strategią rozwojową jej grupy kapitałowej "w planach są też kolejne inwestycje w fotowoltaikę".

- W pierwszym kwartale przyszłego roku w sąsiedztwie FW Przykona i PV Gryf rozpocząć się ma budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW, a realizująca ją Energa Green Development w swoim portfolio ma obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przeszło 400 MW - przekazała spółka.

Firma zwróciła uwagę, że "z tego wolumenu ok. 100 MW zrealizowane ma zostać w formule cable-pooling, czyli przy wykorzystaniu potencjału przyłączeniowego zabezpieczonego wcześniej dla jednego typu źródeł wytwórczych przez inne".

Jak wyjaśniono, "dzięki temu nowe aktywa nie będą wymagały pozyskania nowych warunków przyłączeniowych".

Jak wskazała Energa, realizowane i planowane przez nią działania są zgodne ze Strategią Grupy Orlen do 2030 r., jednym z priorytetów której jest rozwój zero- i niskoemisyjnej energetyki.

- W zgodzie z tym Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 roku zakłada, że w okresie od 2021 r. do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł - zaznaczyła spółka.

Wyjaśniono, że ma to pozwoli Grupie Energa znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW.

- Obecna dekada będzie także czasem rozwoju stabilnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej do poziomu mocy ok. 1,3 GWe, w realizacji którego Energa będzie miała udział dzięki budowie bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu - podkreśliła spółka.