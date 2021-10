Energa: Grupa Orlen dąży do tego, by inwestycje w bloki gazowe stały się częścią dalszej dekarbonizacji

Grupa Orlen dąży do tego, aby inwestycje w bloki gazowe, również ten w Ostrołęce, w przyszłości stały się elementem planu dalszej dekarbonizacji - poinformowało we wtorek biuro prasowe Energi, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Orlen.

Swoje stanowisko Energa wydała w związku z oświadczeniem medialnym Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z 20 października w sprawie Elektrowni Ostrołęka C.

"Plany osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską i Grupę Orlen w roku 2050 nie przekreślają perspektyw wykorzystania instalacji zasilanych gazem w procesie przebudowy systemów energetycznych państw członkowskich" - oświadczyła Energa.

Podkreślono, że Grupa Orlen jest "w pełni świadoma wyzwań i konieczności dekarbonizacji sytemu energetycznego w Polsce". "W 2020 r. Grupa Orlen zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku i redukcji emisji w energetyce o 33 proc. na MWh do 2030 roku" - wyjaśniono w komunikacie prasowym.

"Równocześnie koncern dostrzega rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w perspektywie najbliższych 20 lat, które wzrośnie o ponad 20 proc. za prognozami PSE. Wyzwanie to nabiera szczególnego znaczenia wobec konieczności wycofania z polskiego miksu energetycznego ok. 20 GW mocy ze źródeł węglowych do 2040 roku, z uwagi m.in. na politykę klimatyczną Unii Europejskiej" - podano.

"Należy podkreślić, że nie jest możliwe natychmiastowe i stuprocentowe zastąpienie źródeł opartych na węglu źródłami odnawialnymi. Zadaniem inwestora jest zadbać o to, by dostarczyć krajowej energetyce rozwiązania godzące stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych z realiami technologicznymi i systemowymi oraz bezpieczeństwem energetycznym państwa" - głosi komunikat Energi.

W oświadczeniu Energi podkreślono, że w blokach CCGT w Płocku i Włocławku "nie odnotowano wycieków metanu". "W podobnej jednostce w Ostrołęce, emisje metanu na poziomie samego bloku gazowo-parowego również nie będą występowały, ponieważ cały gaz dostarczany do elektrowni spalany będzie na bieżąco" - zaznaczono.

"Grupa Orlen dąży do tego, aby inwestycje w bloki gazowe - również ten w Ostrołęce - w przyszłości stały się elementem planu dalszej dekarbonizacji. W obecnie realizowanych procesach inwestycyjnych przewidywana jest możliwość wykorzystania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (CCS/CCU). Ponadto dostawcy turbin do CCGT - takich jak ta w Ostrołęce - deklarują możliwość współspalania wodoru" - poinformowała Energa.

