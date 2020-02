Energa nie wybuduje sama elektrowni w Grudziądzu i Gdańsku?

Zarząd grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych, dotyczących projektów budowy bloków gazowo-parowych w Grudziądzu i Gdańsku.

Wysoka sprawność, niska emisyjność

Drugie podejście do inwestycji

Szacowany okres realizacji zamówienia wynosi 156 miesięcy, z czego na budowę mają przypaść trzy lata, a reszta to dziesięcioletnia umowa serwisowa. Wybór wykonawcy ma zostać dokonany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę.Inwestor podkreślał wcześniej, że projekt elektrowni CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine) posiada komplet zgód administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W poprzednich latach toczyło się jedno postępowanie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w Grudziądzu, ale zostało ono umorzone.- Zmiana otoczenia biznesowego i warunków rynkowych pozwoliły na powrót do realizacji projektu. Wprowadzony rynek mocy stanowi dla wytwórców zachętę do rozwoju nowych inwestycji. Wyniki aukcji przeprowadzonych w 2018 r. świadczą o możliwości uzyskania wsparcia zapewniającego rentowność budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu - informował w marcu 2019 r. Piotr Meler, prezes spółki Energa Wytwarzanie.Jak zaznaczono, wysoka sprawność wytwarzania, niska emisyjność CO2 oraz wysoka elastyczność planowanego bloku stanowią czynniki, które umożliwią jednostce skuteczne konkurowanie na rynku energii elektrycznej.- Realizacja inwestycji w Grudziądzu znacząco wpłynie na zwiększenie potencjału wytwórczego grupy Energa. Pozwoli na dywersyfikację mocy wytwórczych grupy ze względu stosowane paliwo, umożliwi skuteczne bilansowanie pracy niestabilnych źródeł odnawialnych, a także zmniejszy wpływ energetyki krajowej na środowisko naturalne - podkreślano.To już kolejne podejście do budowy bloku gazowego w Grudziądzu. W lutym 2013 r. Energa ogłosiła przetarg na blok 420-600 MW w Grudziądzu. Oferty wstępne w tym postępowaniu otwarto w połowie maja 2014 r.Wśród trzech wykonawców, którzy je złożyli, znajdowały się: konsorcjum General Electric oraz SNC-Lavalin, konsorcjum spółek z grupy Siemens, a także konsorcjum spółek Tecnicas Reunidas, Gama i Budimex. Po złożeniu ofert wstępnych nie nastąpiły jednak już kolejne etapy postępowania.W raportach okresowych Energa podawała wtedy, że w przypadku projektu w Grudziądzu „decyzja o przejściu do fazy budowy jest uzależniona od zaistnienia wymaganych przesłanek ekonomicznych”.