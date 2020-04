Energa potroiła liczbę „zielonych” stacji ładowania elektrycznych samochodów. Ma ich 36

Energa potroiła liczbę „zielonych” stacji ładowania elektrycznych samochodów z 12 do 36 punktów - poinformowała w poniedziałek spółka. Łącznie Energa ma 69 punktów ładowania - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, od ubiegłego roku właściciele samochodów elektrycznych mogą ładować swoje pojazdy zieloną energią pochodzącą z OZE na stacjach Energi. Koncern zwiększył liczbę dostępnych dla klientów "zielonych" stacji z 12 - stan na początek roku, do 36 - stan na koniec marca.

Wskazano, że stacje ładowania spółki oznaczone są certyfikatem pochodzenia, poświadczającym, że zasilająca je energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł.

Spółka poinformowała, że łącznie ma 69 punktów ładowania (każda stacja to średnio dwa punkty), przy czym mniej więcej 1/3 obiektów to stacje szybkiego ładowania, na których baterię pojazdu zasilimy do pełna w ciągu ok. 30 minut.

Jak dotąd za zarządzanie ładowarkami e-aut spółka Energa Obrót wydała blisko 1,3 tys. kart RFiD uprawniających do korzystania ze stacji w swojej sieci.

"Pojazdy napędzane energią elektryczną to przyszłość komunikacji i transportu, nad której wdrożeniem pracujemy już dziś, a jednocześnie pozytywnie wpływa na redukcję szkodliwych emisji do atmosfery. Naturalnym więc jest, że dążymy do pozycji jednego z wiodących graczy w branży e-mobility, dla której dynamiczna rozbudowa infrastruktury ładującej jest warunkiem niezbędnym do sukcesywnego rozwoju" - wskazał, cytowany w komunikacie Maciej Wiatrak, pełnomocnik zarządu Energi ds. elektromobilności.

Spółka przypomniała, że w 2013 roku firma rozpoczęła realizację projektu "eMobility", obejmującego m.in. instalację pilotażowej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, a także testy floty pojazdów elektrycznych oraz systemów IT zarządzających terminalami ładowania i flotą e-aut. W 2017 roku wprowadzono także na rynek pierwszą w Polsce usługę carsharingu opartą na samochodach elektrycznych.

Energa jest jedną z czterech największych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.