Energa: trasa gazociągu mającego łączyć Elektrownię Ostrołęka z gazociągiem z Litwy bezpieczna

Trasa gazociągu mającego łączyć Elektrownię Ostrołęka z interkonektorem gazowym łączącym Polskę i Litwę została sprawdzona przez saperów - poinformowała we wtorek Energa. Dodano, że na badanym obszarze nie wykryto żadnych niebezpiecznych obiektów, takich jak niewybuchy czy niewypały.

Energa z Grupy Orlen poinformowała we wtorek, że w związku z realizacją budowy gazociągu, który połączy elektrownię w Ostrołęce (woj. mazowieckie) z interkonektorem Polska-Litwa, na całej trasie przebiegu przyłącza przeprowadzone zostały prace saperskie. "Wszystko po to, aby budowa gazociągu oraz jego eksploatacja były bardziej bezpieczne" - podkreśliła spółka.

Wyjaśniono, że tzw. rozpoznanie saperskie odbyło się w dwóch etapach. "W pierwszym wykrywaczami o zasięgu do 1,5 m w głąb poszukiwano w ziemi przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych (posiadających własne namagnesowanie - np. żelazo, kobalt, nikiel). W drugim etapie ten sam obszar przeskanowano do 5 m w głąb wysoce wyspecjalizowanymi, certyfikowanymi urządzeniami, aby wykryć obiekty inne niż ferromagnetyki" - poinformowano.

Zaznaczono, że w trakcie rozpoznania na badanym obszarze nie wykryto żadnych niebezpiecznych obiektów, takich jak m.in. niewybuchy lub niewypały.

Energa podkreśliła, że niskoemisyjny blok w Ostrołęce to "jeden z kluczowych projektów dla bezpieczeństwa energetycznego Polski", który wspierać będzie bilansowanie odnawialnych źródeł energii i zastępować stopniowo wyłączane aktywa węglowe.

"Powstający blok gazowo-parowy w Ostrołęce w aukcji głównej rynku mocy, w grudniu 2021 roku, pozwolił na zakontraktowanie ok. 696 MW obowiązku mocowego, liczonego od 2026 roku. Przy cenie zamknięcia wynoszącej 400,39 zł/kW/rok, przez cały czas trwania 17-letniego kontraktu mocowego jednostka liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł" - podała spółka.

PKN Orlen, do którego należy Energa, dysponuje mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. 39 proc. mocy zainstalowanej Energi pochodzi z OZE.

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 r. spółka dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

