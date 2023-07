Energa: ułożono pierwsze kilometry gazociągu dla elektrowni w Ostrołęce

Ułożono pierwsze 8 km przyłącza gazowego do elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce - podała w czwartek Energa z Grupy Orlen. Gazociąg ma mieć docelowo prawie 28 km; połączy powstającą ostrołęcką elektrownię z interkonektorem Polska-Litwa.

W Elektrowni Ostrołęka, po zarzuceniu w 2020 r. budowy 1000 MW bloku na węgiel, powstaje blok gazowo-parowy o mocy rzędu 745 MW. Przyłącze gazowe połączy elektrownię z interkonektorem Polska-Litwa.

Jak poinformowała Energa, w maju ukończone zostało odhumusowanie, czyli zdjęcie żyznej, najbardziej wartościowej warstwy gruntu na terenie, na którym zostanie wykonany wykop pod ułożenie gazociągu. W czerwcu zakończyła się rozwózka rur, z których ułożony zostanie gazociąg prowadzący do elektrowni w Ostrołęce.

Do połowy lipca ułożono, zespawano i zasypano 8 km przyłącza, prawie jedną trzecią łącznej długości gazociągu, który docelowo ma mieć prawie 28 km - przekazała spółka. Dodała, że gazociąg będzie przebiegał przez teren pięciu gmin w dwóch województwie podlaskim i mazowieckim.

Energa podała, że do końca sierpnia wykonawca planuje przeprowadzenie kolejnych prac, m.in. związanych z przygotowywaniem wykopu, układaniem rur i ich łączeniem, a następnie zasypywaniem w wykopie. Kontynuowane będą również prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi pod drogami.

Spółka podkreśliła, że blok gazowo-parowy w Ostrołęce to jeden z projektów istotnych dla utrzymania krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Będzie wspierać bilansowanie odnawialnych źródeł energii, a także (wraz z innymi niskoemisyjnymi inwestycjami realizowanymi w Polsce) zastępował stopniowo wyłączane aktywa węglowe.

Energa przypomniała, że powstający blok w Ostrołęce w aukcji głównej rynku mocy, w grudniu 2021 roku, zakontraktował ok. 696 MW obowiązku mocowego, liczonego od 2026 roku. Przy cenie zamknięcia wynoszącej 400,39 zł/kW/rok, przez cały czas trwania 17-letniego kontraktu mocowego jednostka może liczyć na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł.

Należąca do Grupy Orlen Grupa Energa (jednostka dominująca: Energa SA z siedzibą w Gdańsku) to jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność Energi obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Własnością grupy obsługującej 3,3 mln klientów są m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu i Kaliszu, a także elektrownia wodna we Włocławku oraz elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

