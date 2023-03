Energa Wytwarzanie podłączy do sieci dystrybucyjnej magazyn energii, by zrealizować kontrakt mocowy

Energa Wytwarzanie odłączy magazyn energii od farmy wiatrowej Bystra i podłączy go bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV - poinformowała spółka w środę. Umożliwi to spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazała w środę Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen, spółka przygotowuje się do odłączenia od farmy wiatrowej Bystra swojego bateryjnego magazynu energii (BME) o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh.

"Zamiast tego obiekt zostanie podłączony bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu (...) będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła w postaci farmy wiatrowej Bystra" - wyjaśniła spółka.

Podkreślono, że podłączenie magazynu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy (siedmioletni kontrakt mocowy na 3,79 MW).

"Prace nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV rozpoczęły się w lutym 2023 r., a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 r. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO Bystra" - dodano.

Wskazano, że zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii BME to obecnie największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. BME zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu - podała spółka.

"Z uwagi na spodziewany dalszy wzrost udziału energii produkowanej z OZE, w szczególności ze źródeł trudno prognozowalnych (FW i PV) w krajowym miksie elektroenergetycznym, istotne znaczenie, oprócz niskoemisyjnych aktywów konwencjonalnych, które będą mogły bilansować zmienną produkcję z OZE, będą miały także magazyny energii" - stwierdziła Energa Wytwarzanie.

Spółka z Grupy Orlen zwróciła uwagę, że magazyny energii pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa KSE (Krajowego Systemu Energetycznego) i umożliwiają bardziej elastyczne zarządzania siecią.

"Mogą też istotnie zminimalizować okresowe wymuszanie przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) redukcji mocy w źródłach odnawialnych w czasie, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej z OZE" - dodała Energa Wytwarzanie, zaznaczając, że to też działania istotne z punktu widzenia zaktualizowanej strategii rozwojowej Grupy Orlen do końca 2030 roku. "Założony w niej rozwój mocy OZE do poziomu 9 GW wymagał będzie zarówno modernizacji i rozbudowy sieci oraz bilansujących, niskoemisyjnych aktywów konwencjonalnych, jak też właśnie magazynów energii, zarówno w technologii elektrochemicznej (BME), jak też mechanicznej (elektrowni szczytowo-pompowych), a docelowo także innych technologiach (np. chemicznych)" - przypomniano.

Energa Wytwarzanie poinformowała, że BME przy FW Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. "Na magazyn BME składają się też: system sterowania BESS-DCS umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW" - zaznaczono.

W komunikacie podano, że ok. 39 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich aktywach Energii pochodzi właśnie z OZE.

"Grupa Energa rozwija też kolejne aktywa w tym obszarze - jeszcze w pierwszym półroczu 2023 roku pracę z pełną mocą rozpoczną farmy fotowoltaiczne PV Wielbark (62 MW) oraz PV Gryf (ok.25 MW), a w planach jest m.in. budowa farmy PV Mitra (65 MW)" - poinformowała spółka.

W aktywach wytwórczych Energi zainstalowane jest 1,38 GWe mocy. Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl