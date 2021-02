Energa z procedurą wcześniejszego raportowania np. samorządom działań wpływających na środowisko

Energa z Grupy Orlen wprowadziła procedurę zobowiązującą jej spółki zależne do wcześniejszego raportowania m.in. samorządom i organizacjom ekologicznym planowanych działań, np. modernizacji, które mogą wywołać widoczne zmiany w środowisku. Podobnie będzie w przypadku awarii - podała Energa.

Informując w piątek o wdrożonej procedurze, Energa podkreśliła, że w ten sposób "odpowiada na potrzeby interesariuszy, stosując bardziej wymagające procedury raportowania o remontach i modernizacjach obiektów i infrastruktury, które mogą mieć wpływ na otaczające środowisko".

"Energa wprowadziła do swojego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego szczegółową procedurę obligującą spółki Grupy Energa do wcześniejszego raportowania planowanych działań, w tym mniejszych prac remontowych lub modernizacyjnych, które mogą wywołać widoczne zmiany w środowisku, np. spowodować pogorszenie turystyczno-rekreacyjnych walorów danego terenu" - oznajmiła w komunikacie spółka.

Raporty takie, jak podkreślono w informacji, "będą z miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiane w formie komunikatu zewnętrznego m.in. jednostkom samorządowym i wybranym lokalnym organizacjom ekologicznym lub turystycznym". "Natomiast w przypadku awarii i innych zdarzeń nieplanowanych mających istotny wpływ na środowisko, komunikat w sprawie podjętych przez Energę działań minimalizujących ewentualne szkody w środowisku zostanie przekazany do interesariuszy bezzwłocznie" - przekazano w komunikacie.

Jak zapewniła Energa, ograniczanie wpływu na środowisko od dawna jest dla tej spółki "istotnym elementem działalności". "Koncern posiada jeden z najbardziej +zielonych+ miksów wytwórczych wśród polskich grup energetycznych" - wskazano w informacji. Wyliczono przy tym, że "w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. blisko połowa energii elektrycznej pochodzącej z aktywów Energi wyprodukowana została przez odnawialne źródła energii".

W komunikacie wspomniano m.in., że Energa Operator prowadzi różnego rodzaju proekologiczne działania, np. wspiera polską populację bocianów poprzez montaż specjalnych platform na słupach energetycznych, a wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki Energa wpuściła do rzeki Narew 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt zagrożonych gatunków.

Energa zaznaczyła, że "dzięki odpowiedzialnie realizowanym inwestycjom w 2020 r. znaczącej redukcji uległa też emisja pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki o ok. 20 proc.". Przypomniała również, że 17 jej spółek wpisanych jest obecnie "do elitarnego rejestru EMAS - EcoManagement and Audit Scheme". Jak wyjaśniono w komunikacie, "system ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE".