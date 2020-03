Energa: zamontowano już 11,5 tys. platform pod gniazda bocianów; ptaki nie przenoszą koronawirusa

Ponad 11,5 tys. platform pod gniazda bocianie zamontowano na słupach energetycznych – podała w sobotę Grupa Energa. Współpracujący z GE biolog Krzysztof Konieczny zapewnia, że nie ma dowodów, by bociany przenosiły koronawirusa.

Dodała, że bociany lubią wybierać słupy energetyczne na swoje domostwa. "Do jaj i młodych boćków trudniej dostać się drapieżnikom, wspięcie się na słup nie jest tak łatwe jak na drzewo czy stodołę" - podano w komunikacie.

Podkreślono, że ulokowane na słupach gniazda stwarzają zagrożenie nie tylko ich lokatorom, ale także otoczeniu - w sąsiedztwie linii energetycznych może dojść do porażenia ptaków, a materiał wykorzystany jako budulec może spowodować zwarcie i uszkodzenia linii energetycznej, a w konsekwencji przerwy w dostawach prądu.

Spółka przypomina, że przypadki dot. zagrożenia linii energetycznych można zgłaszać do Energi Operatora (tel. 801 404 404) lub poprzez - 7 lat temu uruchomionej z jej inicjatywy - infolinię: 801 BOCIAN (801 26 24 26).

Jak podano w komunikacie, najwięcej gniazd jest na Warmii i Mazurach - ponad 5 tys. Na Mazowszu - ponad 1,9 tys., w rejonie Słupska i Koszalin ponad 1,7 tys. Kolejne platformy zamontowano w okolicy Torunia i na Kujawach, w rejonie Kalisza i na Pomorzu - czytamy.

Krzysztof Konieczny, współpracujący z Grupą Energa biolog i przyrodnik z fundacji proNatura zwrócił uwagę, że w tym roku na infolinii padają pytania dotyczące koronawirusa, np. czy bociany go przenoszą lub czy bociany są zagrożeniem dla ludzi. Konieczny podkreślił, że nie ma żadnych informacji, by bociany czy też wróble, a także psy, koty przenosiły tego wirusa. "Nie ma więc powodu, by nagle po setkach lat wspólnego przebywania obrazić się na bociany" - podkreślił. Jego zdaniem łączenie przylotu bocianów i innych ptaków z epidemią jest nieuzasadnione.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii.