Energetyczne Wielkie Wyzwanie: milion złotych dla twórcy kompaktowej elektrowni wiatrowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało nabór do konkursu, w którym nagrodą jest milion złotych. Wziąć udział może każdy. Zwycięzcą zostanie konstruktor przydomowej elektrowni wiatrowej, z magazynem energii - ogłosił w poniedziałek NCBR.

NCBR na rozwiązanie problemu badawczego Wielkiego Wyzwania daje uczestnikom rok. Ich zadanie to opracowanie rozwiązań, które w najbardziej efektywny sposób będą w stanie wykorzystać wiatr o niewielkich prędkościach do produkcji, magazynowania i oddawania energii. Mają to być kompaktowe, ciche urządzenia do zastosowań indywidualnych, domowych.

"W Polsce mamy do czynienia z fenomenem dynamicznego przekształcania się rynku energii. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy żyć w rzeczywistości, w której odbiorca energii będzie jednocześnie jej wytwórcą, czyli prosumentem. Z roku na rok coraz więcej podmiotów decyduje się na "zielone" źródła energii, a celem naszego rządu jest to, żeby był to realny i atrakcyjny cenowo wybór dla polskich rodzin" - powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

NCBR przedstawiło w poniedziałek na konferencji "Podręcznik Uczestnika". Podręcznik zawiera cały katalog niezbędnych informacji, począwszy od celów Wielkiego Wyzwania, poprzez warunki uczestnictwa, harmonogram, kryteria selekcji, po przebieg finału. Ruszają konsultacje tego dokumentu. Swoje uwagi można zgłaszać do 3 lutego 2020 r.

"Dążymy do znacznego zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Nieszablonowe inicjatywy angażujące szerokie grono innowatorów, połączone z budzeniem społecznej świadomości na temat roli czystej energii, znacząco przybliżają nas do tego celu. Myślę, że projekty, które powstaną w wyniku Wielkiego Wyzwania, mają szansę stać się polską wizytówką, czego Państwu i wszystkim nam życzę" - oświadczyła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Uczestnicy konkursu mają doprowadzić swoje pomysły do etapu prototypu o określonych w "Podręczniku Uczestnika" parametrach. Każdy z nich musi się składać z siłowni wiatrowej, czyli urządzenia lub zespołu urządzeń przekształcających energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną i podłączonego do niej magazynu energii. Prototypy mają być gotowe do jesieni przyszłego roku.

"Dzięki środkom z programu Inteligentny Rozwój odbędzie pierwsza polska edycja Wielkiego Wyzwania. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi pomysł na Grand Challenge, okazała się to bardzo atrakcyjna formuła konkursu. Bardzo liczę na to, że również w polskich warunkach ta idea się sprawdzi. Mam nadzieję, że Wielkie Wyzwanie: Energia wyzwoli potencjał tkwiący w polskich wynalazcach - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podstawowym warunkiem udziału w Wielkim Wyzwaniu: Energia jest rejestracja na przeznaczonej konkursowi stronie internetowej między 1 stycznia a 10 maja 2020 r. Na zwycięzcę czeka nagroda w wys. 1 miliona zł, a do udziału zgłosić się może każdy. Do półfinałów zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 40 uczestników/zespołów. Na tym etapie ocenie będzie podlegać to, czy prototypy działają i ile energii generują. W Wielkim Finale, który odbędzie się na żywo przed publicznością, zobaczymy zaś nie więcej niż 10 drużyn.

"Stawiamy na atrakcyjną formułę otwartych zawodów. Warunki przystąpienia do konkursu są tak pomyślane, żeby mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani, jeśli tylko mają świetny pomysł i odpowiedni potencjał. Możliwa jest również praca zespołowa. Naszą inicjatywą interesują się zarówno naukowcy z uczelni, instytutów badawczych czy centrów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy, zespoły inżynierskie, jak i pasjonaci innowacji, studenci z kół naukowych czy +garażowi wynalazcy+" - wyjaśniał dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Wygra ten uczestnik, którego prototyp - po nawianiu na niego wiatru i podłączeniu do instalacji pomiarowej - osiągnie najlepszy wynik. Dodatkowo przewidziana jest nagroda specjalna w kategorii "wzornictwo" - dla najbardziej estetycznego projektu. Uczestnicy pozostają właścicielami rozwiązań, jakie opracują w trakcie zawodów.