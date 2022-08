Energetyka złapała hossę, paliwa mają potencjał

W mijającym tygodniu główne indeksy na GPW w niepewnej sytuacji wykazywały się zmiennością. Na świecie ostatnie sesje na parkietach pokazują poprawę nastrojów. Przodują Stany Zjednoczone, gdzie pozytywny odczyt inflacji CPI wraz z dobrymi danymi z rynku pracy przełożył się na wzrosty. W Polsce indeks szerokiego rynku WIG ma szansę powrócić do trendu wzrostowego – wynika z ocen analityków. Nie wiadomo jednak, na jak długo.

WIG-ENERGIA to jeden z kilku indeksów, które urosły od rozpoczęcia wojny. Indeks ten wzrósł w tygodniu giełdowym od 5 sierpnia do 12 sierpnia o 1,33 proc.

Indeks spółek budowlanych może odbić się wraz z powrotem koniunktury na rynku. Indeks w stosunku do kursu odniesienia z 4 sierpnia 2022 roku spadł o 9,02 proc.

Spółki naftowe mimo spadkowej tendencji indeksu WIG-PALIWA mają - według ekspertów - wzrostowy potencjał.

- Sierpień jest o tyle ciekawym okresem, że nie ma decyzyjnych posiedzeń banków centralnych, a to może być przez inwestorów wykorzystane. Otoczenie rynkowe związane głównie z wojną na Ukrainie jest jednak w nadal niepewne i pojawia się pytanie, czy pozwoli ono na kontynuację wzrostów – skomentował w PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

WIG-ENERGIA to jeden z kilku indeksów, które urosły od rozpoczęcia wojny. Według kursu odniesienia 2 893,37 pkt z 4 sierpnia 2022 roku indeks spółek energetycznych wzrósł w tygodniu giełdowym od 5 sierpnia do 12 sierpnia br. o 1,33 proc. i wynosił w piątek 12 sierpnia 2 931,74 pkt. Zmiana wyniosła 38,37 pkt. Minimum (2 903,30 pkt) indeks osiągnął 8 sierpnia, zaś maksimum (2 995,71 pkt) 9 sierpnia. Średnia indeksu z okresu 5-12 sierpnia wynosi 2 933,01 pkt.

WIG-BANKI odbił się w większym stopniu. Indeks według kursu odniesienia 5 416,62 pkt z 4 sierpnia 2022 roku zwiększył się od 5 sierpnia do 12 sierpnia br. o 5,8 proc. rosnąc do 5 447,25 pkt. Zmiana wyniosła 298,64 pkt. Minimalny poziom (5 072,98 pkt) indeks odnotował 5 sierpnia, zaś maksymalny (5 493,18 pkt) 12 sierpnia. Średnia w tym okresie to 5 317,84 pkt.

Indeks spółek górniczych WIG-GORNIC zwiększył się w stosunku do kursu odniesienia 3 948,65 pkt z 4 sierpnia 2022 roku o 4,21 proc. Indeks wzrósł w okresie od 5 sierpnia do 12 sierpnia do 4 114,80 pkt w piątek 12 sierpnia. Zmiana wyniosła 166,15 pkt. Minimum (3 829,56 pkt) indeks osiągnął 5 sierpnia, a maksimum (4 173,07 pkt) 12 sierpnia. Średnia indeksu wynosi 4 050,88 pkt.

WIG-BUDOWNICTWO może odbić się – według ekspertów – wraz z powrotem koniunktury na rynku. Indeks w stosunku do kursu odniesienia 3 893,15 pkt z 4 sierpnia 2022 roku spadł o 9,02 proc. w okresie od 5 sierpnia do 12 sierpnia, osiągając poziom 3 884,13 pkt. Zmiana wyniosła -9,02 pkt. Minimalny poziom (3 775,92 pkt) indeks miał 10 sierpnia, maksymalny (3 946,50 pkt) 8 sierpnia. Średnia indeksu wyniosła 3 851,52 pkt.

WIG-PALIWA mimo spadkowej tendencji ma - zdaniem ekspertów - wzrostowy potencjał dzięki sile spółek paliwowych z GPW. Według kursu odniesienia 6 940,21 pkt z 4 sierpnia 2022 roku indeks ten zmniejszył się od 5 sierpnia do 12 sierpnia br. o 0,29 proc. i ukształtował się w piątek 12 sierpnia na poziomie 6 919,91 pkt. Zmiana wyniosła -20,30 pkt. Minimum (6 601,57 pkt) indeks osiągnął pod koniec notowań 5 sierpnia, zaś maksimum (7 156,56 pkt) z rana 5 sierpnia. Średnia indeksu z całego okresu wynosi 6 813,13 pkt.

