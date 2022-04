Energia, technologie i handel podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

60 debat o tym, co najważniejsze dla polskiej i europejskiej gospodarki, gale prestiżowych konkursów, spotkania, prezentacje, prelekcje, bankiety. Programem dzisiejszego, drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego dałoby się obdzielić kilka dużych biznesowych wydarzeń.

Sektor energii w nurcie transformacji w wielu kontekstach oraz nowe cyfrowe technologie w aspekcie szans, wyzwań i zagrożeń, jakie niosą – to główne bloki tematyczne dzisiejszego dnia.

Mniejszy, ale także ciekawy, segment wydarzeń poświęcony będzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, nowym uwarunkowaniom handlu zagranicznego i jego finansowaniu. Rozpiętość geograficzna tematów: od Czech, poprzez Ukrainę i Gruzję, po Afrykę i Amerykę.

Dziś w programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego także rozstrzygnięcia ważnych konkursów – Top Inwestycji Komunalnych oraz Start-up Challenge.

Drugi dzień Kongresu to - już tradycyjnie - dzień najbardziej pracowity dla prelegentów i najbogatszy z punktu widzenia uczestników. Szczególny problem - z wyborem spośród odbywających się równolegle wydarzeń - będą mieli zainteresowani problematyką energii.

W programie strategiczne debaty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego czy rynku energii, a także sesje „nie tylko dla specjalistów”: o perspektywach gospodarki wodorowej, rynku magazynów energii, meandrach elektromobilności, energetyce prosumenckiej czy o inwestycjach w dystrybucji energii elektrycznej, w energetyce jądrowej, wiatrowej na morzu oraz w ciepłownictwie.

Drugi tematyczny filar tego szczególnego dnia budują debaty obracające się wokół najnowszych technologii i ich biznesowego wykorzystania. „Cyberbezpieczeństwo”, „Social media” i „Dezinformacja” to tytuły sesji, ale także tematy o wyjątkowej aktualności i znaczeniu dla życia gospodarczego i społecznego.

„Blockchain”, „Metaverse”, „5G” to technologie będące na topie, jak również tytuły dedykowanych im debat.

Dynamicznie rozwijający się, oparty na wykorzystaniu technologii i najnowszej logistyce sektor gospodarki e-commerce doczekał się w dzisiejszym programie trzech sesji: będzie o najnowszych trendach w handlu elektronicznym, modelach biznesowych, technologiach i nowym konsumencie. Na obrzeżach cyfrowego nurtu tematycznego sytuują się sesje poświęcone przemysłowi kosmicznemu w Polsce i w Europie, smart city i wykorzystywanym w miastach technologiom, a także kompetencjom, których poszukują pracodawcy nowej gospodarki.

I wreszcie - last but not least - międzynarodowy filar kongresowego programu: debaty o globalnej gospodarce, która w niespokojnych czasach staje wobec nieznanych wcześniej problemów, ale także swych szans. W tym obszarze spotkania dyskusyjne poświęcone potencjałowi współpracy polskiej gospodarki z partnerami z Czech, Gruzji, Afryki i USA, a także debaty o realiach zarządzania w globalnej gospodarce: „Handel zagraniczny w niestabilnych czasach” czy „Biznes na styku kultur”.

Przez dzisiejszy dzień w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie odbywa się Kongres, przewiną się wydarzenia start-upowe. Najpierw prezentacja finalistów kolejnej, cieszącej się w tym roku niezwykłym wzięciem, edycji konkursu Start-up Challenge; wieczorem gala zwycięzców.

Także na zakończenie dnia poznamy laureatów Top Inwestycji Komunalnych – konkursu na najciekawsze projekty inwestycyjne polskich samorządów, nominowane przez PortalSamorzadowy.pl.

