Enspirion z grupy Energa chce wspierać obrót obowiązkami mocowymi

Spółka Enspirion z Grupy Energa zapowiedziała uruchomienie w lutym br. własnej platformy wspierającej transakcje kupna/sprzedaży zobowiązań do dostaw zakontraktowanej mocy. Jej głównym celem ma być wsparcie obrotu obowiązkami mocowymi na rynku wtórnym.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - będą wynagradzane. Koszty poniosą końcowi odbiorcy prądu, w postaci tzw. opłaty mocowej, która pojawi się na ich rachunkach od 2021 r.

W wyniku pierwszej aukcji rynku mocy na rok 2021 r. zakontraktowano w sumie 22 tys. 427 MW obowiązków mocowych. Aukcję wygrało 160 jednostek rynku mocy - źródeł wytwórczych oraz jednostek DSR - czyli ograniczenia zużycia energii na żądanie.

Jak podała w czwartkowym komunikacie Energa, spółka Enspirion z jej grupy - jako największy polski agregator mocy pozyskanych w ramach redukcji zapotrzebowania na moc (DSR) - przygotowuje własną bezpłatną platformę internetową, na której każdy właściciel i dysponent obowiązku mocowego może ogłosić zamiar zakupu lub sprzedaży zobowiązania dostawy zakontraktowanej mocy.

"Enspirion reaguje na dynamiczne zmiany na rynku elektroenergetycznym. Chce komercjalizować jego różne obszary. Dlatego konsekwentnie i odpowiedzialnie wprowadza nowe rozwiązania, które odpowiadają potrzebom klientów" - zapewnił cytowany w komunikacie kierownik działu DSR w spółce Enspirion Andrzej Kroczek.

"Ustawa o rynku mocy zezwala na obrót na rynku wtórnym obowiązkami mocowymi, a platforma WORM to pierwsze na rynku rozwiązanie, gdzie można takie transakcje realizować. Spółka ma ambicje zagospodarowania całego zgłaszanego przez klientów zapotrzebowania na moc. Zawarliśmy już pierwsze umowy dotyczące obsługi rynku mocy" - dodał Kroczek.

Enspirion zapewnia, że platforma powstała na bazie wieloletnich doświadczeń oraz że uwzględnia potencjał klientów. Spółka od początku ub. roku zapowiadała stworzenie nowej funkcjonalności, wykorzystując obecny System Agregacji Mocy (SAM). Jest on używany przede wszystkim do obsługi programu gwarantowanego, tj. redukcji zapotrzebowania na moc na potrzeby operatora sieci przesyłowej. Jego rozbudowa o kolejną funkcjonalność ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez uczestników rynku energii.

Platforma ma być korzystna dla wszystkich uczestników rynku mocy. Przedsiębiorstwa sprzedając obowiązek mocowy na rynku wtórnym unikną kar, np. z tytułu nieplanowego remontu elektrowni. Inne będą miały okazję do osiągnięcia dodatkowych przychodów z tytułu odkupienia tego obowiązku.

Spółka Enspirion - według Energi - to największy polski agregator mocy pozyskanych w ramach redukcji zapotrzebowania na moc (DSR). W przetargach organizowanych przez PSE w 2019 r. Enspirion po raz drugi z kolei zaoferował największy wolumen redukowanej mocy. W tzw. Programie Gwarantowanym spółka zakontraktowała redukcję zapotrzebowania na moc na poziomie 542 MW w pakiecie letnim oraz 362 MW w pakiecie zimowym.

W portfelu klientów, dla których Enspirion agreguje moc, są m.in. przedsiębiorstwa energochłonne, elektrociepłownie zawodowe, energetyka konwencjonalna oraz elektrownie szczytowo-pompowe.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach grupy w 2019 r. wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).