Enter Air: przychody po trzech kw. 2022 r. wyższe o 116 proc. niż w analogicznym okresie 2021 r.

Przychody Enter Air w trzech kwartałach 2022 r. wyniosły 1 mld 823,9 mln zł, czyli o 116 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – poinformowała spółka we wtorek, dodając, że względem trzech kwartałów przedpandemicznego 2019 r. wzrost przychodów wynosi blisko 36 proc.

"Przychody Enter Air w trzech kwartałach 2022 r. wyniosły 1 mld 823,9 mln zł, o 116 proc. więcej od 844,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. W porównywalnym okresie przed pandemią COVID-19, czyli w trzech kwartałach 2019 r. przychody spółki wyniosły 1 mld 343,6 mln zł, co oznacza wzrost w obecnym roku o prawie 36 proc. W samym III kwartale bieżącego roku przychody Enter Air przekroczyły 1 mld zł i były o 87,4 proc. wyższe od III kw. 2021 r." - przekazała spółka Enter Air we wtorek.

Jak wynika z informacji przewoźnika, zdecydowany wzrost przychodów związany był przede wszystkim z ustępującą pandemią COVID-19 oraz dużym zainteresowaniem wakacjami za granicą po zniesieniu restrykcji.

"Tegoroczny sezon letni był, zgodnie z oczekiwaniami, bardzo dobry operacyjnie. Powodem do satysfakcji jest przekroczenie poziomu 1 mld zł przychodów w samym trzecim kwartale. To jest rekordowy wynik w naszej historii, co jest najlepszym dowodem na to, że nasza strategia, którą przyjęliśmy na ten sezon, sprawdziła się perfekcyjnie. Trzeba podkreślić, że rok nie był łatwy. Pierwsza połowa roku była pod wpływem stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego, a od lutego jesteśmy pod wpływem napiętej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, które mają i będą miały duże znaczenia dla całego rynku turystycznego" - powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki.

Spółka podała także, że po trzech kwartałach 2022 r. miała 234,1 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 23,6 proc. więcej od 70,4 mln zł rok wcześniej oraz 4,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 21,1 mln zł straty netto w trzech kwartałach 2021 r. W analizowanym okresie EBITDA wyniosła 192,4 mln zł, czyli o 8,7 proc. więcej wobec 177 mln zł EBITDA w trzech kwartałach 2021 r. Jak dodano, na wyniki istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły 194,8 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych przewoźnik miał 387,1 mln zł EBITDA oraz 199,1 mln zł zysku netto.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce, realizującą połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży. Flota przewoźnika składa się z 23 samolotów Boeing 737-800 i dwóch Boeingów 737 MAX 8. Spółka posiada sześć stałych baz operacyjnych - w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu - oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

