Enter Air: przychody za 2022 r. wyższe o 101 proc. rdr

Przychody linii lotniczej Enter Air wyniosły w 2022 r. 2 mld 255,8 mln zł, czyli o 101 proc. więcej niż w roku poprzednim - poinformował w czwartek przewoźnik. Dodał, że liczba wykonanych operacji lotniczych w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła dwukrotnie.

"W 2022 r. dzięki odbudowie potencjału Grupy, zwiększonej liczby wykonywanych operacji lotniczych i utrzymaniu kosztów pod kontrolą Enter Air miał 225,6 mln zł zysku operacyjnego, w porównaniu do 14,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej. Grupa wypracowała 72,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 117,1 mln zł straty netto w 2021 r., EBITDA wyniosła 343,0 mln zł, czyli o 158 proc. więcej wobec 133,1 mln zł EBITDA w 2021 r." - przekazano w czwartkowej informacji Enter Air.

Dodano, że przychody Enter Air w 2022 r. wyniosły 2 mld 255,8 mln zł, o 101 proc. więcej od 1 mld 120,3 mln zł uzyskanych w 2021 r. Z kolei liczba wykonanych operacji lotniczych w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła dwukrotnie - wskazano.

Zgodnie z komunikatem w porównywalnym okresie przed pandemią Covid-19, czyli w 2019 r., przychody spółki wyniosły 1 mld 614,7 mln zł, co oznacza wzrost w obecnym roku o ok. 40 proc. "Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z powrotu do latania po najcięższych latach pandemicznych 2020-2021" - stwierdzono. Dodano, że "zauważalny wzrost popytu potwierdza, że turyści chętnie po zniesieniu restrykcji wracają do wakacji za granicą".

Wyjaśniono, że na prezentowane wyniki istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły w 2022 r. 87,5 mln zł. "Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 430,4 mln zł EBITDA oraz 159,7 mln zł zysku netto" - poinformowano.

Według cytowanych w informacji danych ULC, Enter Air przewiózł w 2022 r. na rynku polskim ponad 2,2 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 485 tys. w porównaniu z 2021 r. "W sezonie Lato 2023 oprócz dotychczasowych portów, z których przewoźnik wykonywał loty z Polski, Enter Air rozpocznie operacje z lotniska w Radomiu" - zapowiedziano.

