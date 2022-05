Enter Air: w I kw. 2022 r. przychody wzrosły o 153,1 proc. rdr do 215,1 mln zł

W I kw. 2022 r. czarterowa linia lotnicza Enter Air miała 215,1 mln zł przychodów, tj. o 153,1 proc. więcej rdr, oraz 68,7 mln zł straty netto - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Enter Air podał, że w I kw. br. miał 215,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 153,1 proc. wobec 85,0 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. oraz wzrost o 3,9 proc. w porównaniu do I kw. 2020 r., tuż przed kryzysem na rynku wywołanym przez pandemię Covid-19.

Zgodnie z danymi Enter Air w pierwszych trzech miesiącach br. spółka odnotowała 16,3 mln zł straty EBITDA, co oznacza poprawę o 63,5 mln zł wobec 79,8 mln zł straty EBITDA w I kw. 2021 r. W analizowanym okresie strata operacyjna wyniosła 42,9 mln zł wobec 69,3 mln zł straty w I kw. 2021. Przewoźnik miał 68,7 mln zł straty netto w porównaniu do 116,3 mln zł straty netto w I kw. 2021 r - dodano.

Jak wskazano, na prezentowane wyniki wpływ miały ujemne różnice kursowe (związane z zobowiązaniami leasingowymi), które wyniosły 27,5 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych przewoźnik miał 11,2 mln zł EBITDA oraz 41,1 mln zł straty netto. Straty uzyskiwane w pierwszym kwartale są naturalnym zjawiskiem wynikającym z sezonowości działalności Enter Air - wyjaśniono.

"W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku osiągnęliśmy najwyższe przychody pierwszego kwartału w historii" - powiedział, cytowany w komunikacie, Grzegorz Polaniecki z zarządu Enter Air. Dodał, że zapytania, które linia otrzymuje od biur podróży są większe niż możliwości operacyjne jej floty.

Według Polanieckiego rynek turystyczny odbudowuje się, przewoźnik wraca do większości miejsc, do których latał przed pandemią. "Sezon zapowiada się bardzo dobrze i wszystko wskazuje na to, że zmierzamy do normalności" - dodał.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Flota Enter Air składa się z 23 samolotów Boeing 737-800 i dwóch Boeingów 737 MAX 8.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl