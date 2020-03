Epidemia koronawirusa. Firmy liczą na pomoc państwa

Epidemia koronawirusa mocno uderzyła w biznes. W niektórych branżach obroty spadły o kilkadziesiąt procent. - Bez wsparcia ze strony państwa wiele biznesów nie przetrwa - alarmują przedsiębiorcy.

Interwencja państwa konieczna

Pakiet osłonowy nie tylko dla małych i średnich firm

Wiele zależy od banków

Dlatego sugeruje, że państwo powinno też interweniować w przypadku takich przestojów na kontraktach, bo ich koszty często będą stanowić zbyt duże obciążenie i dla wykonawcy, i dla zamawiającego.Również Roman Szwed, prezes firmy informatycznej Atende, uważa, że interwencja państwa jest konieczna. W niektórych branżach, najbardziej dotkniętych przez epidemię i związane z nią ograniczenia, bezpośrednia, w innych może się sprowadzać do podtrzymywania biznesu.- Trzeba spowodować, żeby nie stanęły operacje. W przypadku naszej branży, ale myślę też, że kilku innych również, kluczowe jest to, by instytucje państwowe i spółki skarbu państwa nie wstrzymywały się teraz z zamówieniami. Jeżeli są jakieś potrzeby - na dostawy systemów, oprogramowania itp. - to one przecież nie znikną z powodu epidemii i o ile realizacja tych kontraktów nie będzie powodowała zwiększonego zagrożenia zakażeniem, to nie ma najmniejszego powodu, by je odkładać - twierdzi prezes Atende. - Podstawową rolą państwa w obecnym czasie powinno być wymuszanie zamówień publicznych.- Instytucje państwowe i duże firmy powinny pokazać, że są odpowiedzialne społecznie. Wstrzymywanie kontraktów może spowodować efekt domina - zgadza się z nim menedżer z branży eventowej.Podtrzymanie „ruchu w interesie” jest jednak minimum tego, co państwo powinno zrobić, wielu przedsiębiorców - chyba niebezpodstawnie - ma znacznie większe oczekiwania. Najczęściej pojawiającym się postulatem jest zawieszenie, lub wręcz umorzenie danin cywilnoprawnych.- W pierwszej kolejności na liście postulatów do rządu powinny znaleźć się następujące trzy kwestie kluczowe dla przedsiębiorców. Po pierwsze, umorzenie płatności ZUS i podatków za okres zagrożenia epidemicznego. Po drugie, na wzór Bułgarii, dopłaty do pensji pracowników. Trzecim pilnym postulatem są dodatkowe, nieoprocentowane linie kredytowe w bankach - mówi Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action, firmy zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego i elektroniki użytkowej.Z kolei menedżer z branży eventowej zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia większej elastyczności, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. - Z dnia na dzień na początku marca zniknęło 90 proc. przychodów. Ponieważ moja firma od lat budowała ten biznes, mamy dość rozbudowane działy obsługi konferencji. Mogę ten zespół wysłać na urlopy, ale po pierwsze to rozwiązanie na krótką metę, a po drugie i tak muszę płacić - twierdzi.- Obecnie wszystkie regulacje pracownicze są takie, że poza indywidualnym dogadywaniem się z pracownikami w kwestii np. dobrowolnego obniżenia wynagrodzeń niewiele mogę zrobić. Ewentualne zwolnienia to długotrwały i kosztowny proces, w grę wchodzą okresy wypowiedzenia, odprawy - dodaje. - Uelastycznienie tego byłoby sporym wsparciem.Co jeszcze można zrobić? - Można wprowadzić tzw. postojowe, którego część będzie finansowało państwo - podpowiada Maciej Bukowski. Jego zdaniem koszty takiego rozwiązania można rozłożyć pomiędzy pracownika, pracodawcę i państwo - pracownik otrzymuje mniejszą wypłatę niż gdyby pracował, być może również rezygnuje z części urlopu, ale nie zostanie zwolniony i otrzymuje jakieś wynagrodzenie, do którego dopłaca państwo.- Moja firma działa w sektorze automotive, który jako jeden z pierwszych odczuł zaburzenia w łańcuchach dostaw. To było jeszcze w styczniu, gdy z wirusem borykały się Chiny. Do nowej sytuacji przygotowywaliśmy się więc dużo wcześniej. Dziś sami musimy się liczyć z możliwością ograniczenia produkcji. Dlatego uważam, że świetnym pomysłem byłoby instytucjonalne wsparcie w sytuacji zawieszenia działalności zakładu, dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju lub obniżenie wymiaru czasu pracy. Państwo bardzo mocno pomogłoby przedsiębiorcom, dofinansowując wynagrodzenia za przestoje - zgadza się z tym pomysłem Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka.- Inna, bardzo pilna sprawa, to zawieszenie sankcji, które grożą przedsiębiorcom w przypadku opóźnień związanych z rozliczeniami ze skarbówką. Administracja przechodzi na pracę zdalną, a zanim się przeorganizujemy minie trochę czasu - dodaje.Także ona wskazuje, że dobrym pomysłem byłoby zawieszenie danin cywilnoprawnych. - Jako mentorka przedsiębiorców, aktywnie działająca w Lubuskim, stale jestem w kontakcie z innymi firmami z polskim kapitałem. Teraz w zdalnym. Dla tych mniejszych i na początku działalności, pierwszym z oczekiwań jest możliwość zawieszenia płatności składek na ZUS, tak, by nie musieli zawieszać działalności. To chyba najpilniejsza sprawa, którą warto dla nich zrobić - twierdzi Małgorzata Bieniaszewska.- Czekamy na oficjalne ogłoszenie pakietu osłonowego, w którym zawarte zostaną również inne kwestie finansowania czy ulg podatkowych, ale także kwestie pracownicze dotyczące wynagrodzeń czy zasiłków - deklaruje Karol Półtorak, wiceprezes CCC. Firma ta, podobnie jak większość branży odzieżowej została mocno dotknięta zamknięciem sklepów w galeriach handlowych, dlatego postuluje przywrócenie handlowych niedziel do końca 2020 roku.- Jako CCC oczekiwalibyśmy możliwie szerokiego pakietu wsparcia uwzględniającego nie tylko mały i średni biznes, ale również duże podmioty, największych pracodawców - dodaje.Na to zwraca również uwagę menedżer z branży eventowej, który wskazuje, że większość proponowanych przez rząd ulg i ułatwień dotyczy małych firm lub jednoosobowych działalności. W sytuacji, gdy nie ma przychodów, a dana firma ma zapłacić - w zależności od wielkości - kilkaset tysięcy lub niekiedy nawet kilka milionów składki na ZUS, zaczyna się problem.- Oczywiście, że dla małych firm możliwość zawieszenia składek na ZUS jest obecnie priorytetem - przyznaje Iwona Surdykowska-Huk, prezes InfoCredit, dodając jednak, że wsparcie ze strony rządu może mieć nie tylko charakter finansowy, ale może też oznaczać zniesienie administracyjnych obciążeń czy rozluźnienie rygorów.- Myślę, że dziś najpilniejszą sprawą byłyby ułatwienia w korespondencji i szybkie przejście na elektroniczne kanały. Urzędy w Polsce do tej pory lubowały się w korespondencji za potwierdzeniem odbioru. Dziś nikt raczej nie będzie skłonny do chodzenia na pocztę. Biura przechodzą na pracę zdalną, więc pisma też nie będą odbierane na miejscu. Uświadomiliśmy sobie właśnie, że o naszym zdrowiu mogą zdecydować szczegóły - twierdzi Iwona Surdykowska-Huk.- W związku z kłopotami w odbiorze korespondencji uważam, że wskazane byłoby odroczenie terminów dopełnienie obowiązków wobec urzędów. Kolejna pilna rzecz to odstąpienie od stosowania sankcji wobec przedsiębiorców, jeśli nie dotrzymają terminów rozliczeń czy załatwiania urzędowych spraw - dodaje.Maciej Bukowski zwraca uwagę, że ważna będzie również postawa sektora finansowego - w jaki sposób będzie podchodził do finansowych kłopotów swoich klientów. To oczywiście będzie stanowiło dla banków poważne wyzwanie i dodatkowe ryzyko. - Dlatego bank centralny powinien się skoncentrować na zapewnieniu płynności sektorowi finansowemu. To znacznie ważniejsze niż obniżka stóp procentowych - twierdzi ekonomista.- Konieczne jest wypracowanie przez rząd porozumienia z sektorem finansowym, które zabezpieczy interesy przedsiębiorców i zapobiegnie ewentualnym obniżeniom limitów kredytowych przyznanych im wcześniej. Wycofanie się z finansowania biznesu będzie miało negatywny wpływ na cały łańcuch dostaw, który składa się co najmniej z dziesiątek różnych podmiotów. Istotne w tym aspekcie jest, aby banki dały gwarancję, że nie podejmą tego typu działań w dłuższym okresie np. w ciągu 12 miesięcy - zgadza się Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.- Nie mniej ważne jest elastyczniejsze podejście państwa do kwestii podatków czy składek ZUS i wprowadzenie możliwości ich odroczonej spłaty. Mam nadzieję, że w planowanej specustawie, wspierającej przedsiębiorców, powyższe elementy znajdą swoje miejsce - dodaje.Piotr Lisiecki ma nadzieję, że programy wsparcia dla przedsiębiorców nie będą wprowadzane arbitralnie. - Kluczowe jest, aby planowane zmiany legislacyjne były konsultowane z dużymi przedsiębiorcami i zawierały elementy dostosowane do skali ich działalności - podkreśla prezes Boryszewa.Część z tych postulatów rząd bierze pod uwagę już teraz. W ubiegłym tygodniu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała przygotowanie specustawy, która zawierałaby pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.Miałyby się w niej znaleźć takie rozwiązania jak ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochrona i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.Na razie jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy ustawa wejdzie w życie, ani - ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji - czy okaże się wystarczająca.